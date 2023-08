Napoli-Sassuolo, moviola: Due rigori concessi, uno negato e un'espulsione

La prova dell'arbitro al Maradona analizzata ai raggi X dall'esperto di Dazn Luca Marelli che spiega perchè non c'è stato il giallo sul primo rigore

28-08-2023 09:42

Non è stata una partita cattiva quella di ieri tra Napoli e Sassuolo al Maradona ma l’arbitro Giua ha avuto il suo bel da fare: due rigori concessi con l’intervento del Var, uno non visto, un’espulsione. Come va giudicata la prova del fischietto sardo a Fuorigrotta?

Rivedi qui i casi dubbi e gli highlights

I precedenti di Giua col Napoli

Per il Napoli non erano incoraggianti i precedenti con Giua: in 2 partite di campionato, infatti, sono arrivate 2 sconfitte, contro il Lecce in casa (2-3) e contro il Parma in trasferta (2-1). Entrambe le gare sono ricordate per alcuni errori arbitrali di Giua. In Napoli-Lecce, in particolare, fu negato un rigore solare a Milik, mentre in Parma-Napoli furono fischiati due rigori molto generosi.

Giua ha ammonito un solo giocatore e ne ha espulso uno

Assistito da Del Giovane e Trinchieri, con quarto uomo Rutella, mentre al VAR c’erano Chiffi e Marini in Napoli-Sassuolo l’arbitro Giua ha ammonito alla mezzora solo Tressoldi (S), mentre al 51′ ha estratto il cartellino rosso per Maxi Lopez (S).

Napoli-Sassuolo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 3′ palla in area per Osimhen che taglia alle spalle dei centrali e va a terra dopo un contatto con Tressoldi ma l’arbitro fa segno di proseguire senza concedere il penalty alla squadra di Garcia. Da Lissone mandano l’immagine del SAOT che aveva pizzicato la spalla dell’azzurro in fuorigioco. Era rigore, ma c’era offside. Al 13′ inserimento di Politano, che entra in area e viene colpito da Boloca. Gioco momentaneamente fermo: per l’arbitro è tutto regolare, ma c’è il consulto con il Var. Dopo essere stato richiamato al monitor Giua concede il penalty.

C’è anche un altro rigore quando Toljan alza il braccio sinistro sopra le spalle, stavolta Giua vede subito e fischia. Infine al 51′ Maxime Lopez protesta per un fallo non fischiato a Laurienté. Sicuramente dice qualche parola di troppo e viene espulso. Lascia il campo scuotendo la testa.

Per Marelli giusto assegnare i rigori

A fare chiarezza è l’esperto di Dazn Luca Marelli. Sul primo rigore non concesso al Napoli Marelli spiega che il fallo c’era, se non ci fosse stato fuorigioco per una spalla leggermente avanti di Osimhen andava fischiato rigore. “Giusti i due rigori concessi dopo, nel primo caso è stato corretto non ammonire il giocatore del Sassuolo perché aveva intenzione di colpire la palla”.