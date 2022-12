24-12-2022 17:58

Maledetto Mondiale. Senza la Coppa del Mondo in Qatar, dove si è segnalato tra i migliori centrocampisti del torneo, probabilmente Azzedine Ounahi sarebbe già del Napoli. Le eccezionali performance del mediano dell’Angers, paradossalmente, lo hanno fatto conoscere a tutti. E Giuntoli, il ds del Napoli dei miracoli, ha dovuto rivedere i piani. Servono più soldi ora per prendere il gioiellino del Marocco. Ma il club azzurro, comunque, è in vantaggio su chi, come Inter e Milan, si è mosso in ritardo.

Chi è Ounahi, il centrocampista totale che piace al Napoli

Ounahi è nato il 19 aprile del 2000 a Casablanca, in Marocco, e ha mosso i primi passi all’Academie Mohamed VI, in patria. In Francia è sbarcato nel 2018, dopo gli esordi nel vivaio dello Strasburgo si è fatto le ossa all’Avranches, in terza serie, e nel 2021 è passato all’Angers. Al primo anno in Ligue 1 ha messo insieme 32 presenze segnando due gol e guadagnandosi la prima chiamata nella nazionale marocchina. Il resto è stato un continuo bruciare le tappe.

Luis Enrique stregato da Ounahi: “È un giocatore fantastico”

Ai Mondiali Ounahi, che coi Leoni dell’Atlante ha debuttato a gennaio 2022, ha giocato con la stoffa del veterano. Grinta e personalità da vendere, come e più dei compagni, e una prestazione su tutte: quella nell’ottavo di finale contro la Spagna, che ha stregato pure il Ct delle Furie Rosse (poi allontanato al termine dei Mondiali) Luis Enrique. “È un giocatore fantastico, era ovunque e non ha sbagliato niente”. In effetti Ounahi è il classico mediano box-to-box, capace di recuperare palloni ma anche di giocarli con qualità. Una mezzala duttile, un jolly per tutto il centrocampo.

Quanto vale Ounahi? Anche il Marsiglia sul jolly del Marocco

Prima del Mondiale la valutazione di Ounahi era di dieci milioni di euro. L’Angers lo lascerà andare a fine stagione, solo che ora di milioni ne servono 20-25. Secondo i media francesi, il Marsiglia sarebbe pronto a investire proprio 25 milioni sulla stellina del Marocco. E il Napoli? Giuntoli e De Laurentiis non intendono fare follie. Ounahi è sul taccuino, il piano è quello di prenderlo a gennaio e di tenerlo in prestito all’Angers fino a fine anno. Ma se la sua quotazione dovesse schizzare troppo in altro, l’attenzione sarà volta altrove. E dire che, prima del Qatar, lo conoscevano solo il ds azzurro e pochi altri. Maledetto Mondiale.