Napoli su Dybala, ma con le pretendenti cresce anche l'ironia social

03-07-2022 16:35

Piace a tutti, ma nessuno se lo prende. Così potrebbe riassumersi il momento dell’ormai ex numero 10 della Juventus, Paulo Dybala, che chiusa, non senza ruggini e dissapori, l’esperienza settennale in bianconero con il mancato accordo per il rinnovo, resta uno dei pezzi pregiati di questo calciomercato. Tanti gli sguardi interessati. L’Inter resta la destinazione più accreditata, ma con il passare dei giorni e delle settimane, la mancata fumata bianca non può non aprire spiragli e possibilità, in cui in molti sono pronti a fiondarsi.

Dybala, pretendenti in attesa

I nerazzurri devono prima “fare posto”. Presumibilmente, hanno chiesto a La Joya un po’ di tempo per valutare le situazioni legate a Edin Dzeko e Joaquín Correa e, soprattutto, creare le condizioni giuste per la partenza di Alexis Sanches. Dopo di che, sarà possibile sancire un matrimonio, altamente probabile e di cui si parla da tempo. Nel vuoto creatosi in questa situazione hanno (e stanno) provando a farsi spazio diversi club di Serie A: dalla Roma, al Milan, passando per il Monza e, indiscrezione delle ultime ore, il Napoli. Ma attenzione anche alle piste estere, con Arsenal, United e Psg tra le maggiori indiziate.

Dybala, la mossa del Napoli

Per ora, vista anche la linea societaria sugli stipendi, la pista che poterebbe Dybala verso gli Azzurri del presidente Aurelio de Laurentiis sembra non poter assumere altri contorni se non quelli di una suggestione. Qualcosa di concreto, però, c’è. In maniera similare a quanto avrebbero fatto Milan e Monza, infatti, il Napoli avrebbe avviato i contatti con l’entourage dell’argentino. Un piccolo sondaggio preliminare a scopo informativo per valutare i margini di manovra e, soprattutto, lasciare aperta una porta in caso di esito negativo nelle contrattazioni a tinte nerazzurre con Marotta e Ausilio.

Dybala-Napoli, il problema è l’ingaggio

Oggi, a poche ore dall’apertura del mercato estivo, anche solo pensare che Dybala possa firmare con il Napoli può sembrare fantascienza. Il mancato accordo con Dries Mertens per il rinnovo e l’occasione di portare sotto il Vesuvio un nuovo 10 albiceleste stuzzicano, però, la fantasia di molti. Allo stato attuale, le cifre messe sul piatto dalle pretendenti difficilmente avvicinano le richieste che hanno portato Dybala a rompere con la Juventus. In tal senso, il tetto ingaggi a 3,5 milioni di euro a stagione imposto dal Napoli, non fa eccezione. Ma il tempo non gioca a favore del giocatore che, a pochi mesi dal Mondiale, potrebbe anche abbassare le sue pretese. Come, d’altronde sarebbe costretto a fare anche sulla sponda nerazzurra del Naviglio.

Napoli, Diego Maradona Jr. scrive a Dybala

Per portare l’argentino in azzurro si è mobilitato anche Diego Maradona Jr., che attraverso una storia dal profilo Instagram svela il suo messaggio per convincere Dybala a traferirsi nel capoluogo campano:

Vieni al Napoli Paulo, qui ti ameranno come un re!

Scrive il figlio del Pibe, con tanto di cuore e messaggio ai suoi followers: “Io nel dubbio gli ho scritto”.

Social spietati con Dybala

Sui social, intanto, la situazione non mette in buona luce Dybala che, a ogni indiscrezione sul suo conto, viene puntualmente bersagliato dall’ironia dei tifosi. Qualcuno scrive: “Sarà un’asta al ribasso”, qualcuno consiglia: “Incapace a gestire i suoi interessi si è circondato di improbabili, meglio per lui un ritorno in Patria” e ancora: “Magari se lo compra Messi per sbarazzarsi della concorrenza”, “Al Monza…o a Gerusalemme al muro del pianto…”, “Nel giardino di casa Moratti insieme a Recoba” e, infine: “Tutto fatto per Dybala al Napoli. Manca solo il NO del calciatore“.

