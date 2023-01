25-01-2023 11:38

Per il ct Roberto Mancini sarà una semifinale di Nations League senza Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic, i suoi fratelli diversi. A Nyon, si sono tenuti nella tarda mattinata del 25 gennaio i sorteggi della Final Four della Nations League 2022/23 che si disputerà dal 14 al 18 giugno 2023 a Rotterdam ed Eschede, in Olanda.

Gli azzurri sono chiamati ad affrontare ancora una volta la Spagna, che ha subito una autentica rivoluzione dopo il Mondiale in Qatar: la partita è in calendario il 15 giugno. Nell’altra semifinale, invece, secondo l’esito dell’urna ci sarà il confronto diretto tra Olanda e Croazia.

Nations League: le speranze di Mancini e dell’Italia

L’Italia di Mancini, dunque è chiamata a una prestazione esemplare il prossimo 14 giugno e in caso di vittoria gli azzurri andranno a disputare la finale contro la vincente dell’altra sfida, in programma il prossimo 18 giugno in quel di Rotterdam, a dimostrazione che il feeling con la Nations League prosegue e anche con dei risultati notevoli.

Il precedente con la Spagna è agrodolce, come ricorderete per via di una illusoria proiezione verso la finalissima che non contemplava lo stato di grazia, in quella partita, degli avversari: vinsero per 2-1 gli spagnoli. Allora a decidere fu una doppietta di Ferran Torres nel primo tempo e fu inutile la rete di Lorenzo Pellegrini nel finale di gara a chiosare un percorso che, per i campioni d’Europa, forse avrebbe potuto offrire altro.

Azzurri alla seconda semifinale consecutiva

Per gli azzurri si tratta della seconda partecipazione consecutiva alla fase finale della competizione, come avvenuto nel 2021 quando la Nazionale Campione d’Europa in carica si arrese in semifinale proprio alle Furie Rosse, prima di aggiudicarsi la finale valevole per il terzo posto contro il Belgio.

Adesso, dopo un Mondiale anomalo e l’uscita di scena dell’ex ct, Luis Enrique, anche la Spagna deve ritrovarsi e individuare le chiavi per ricostruire l’identità di un gruppo. E tornare all’alchimia del gioco che aveva imposto.

Spagna-Francia, la lezione di San Siro

Anche per la Spagna questa è la seconda presenza di fila nel torneo che l’aveva vista protagonista, appena due anni addietro, nella finale di San Siro contro la Francia quando Benzema e Mbappé ribaltare un risultato che sembrava favorire gli uomini dell’allora ct Luis Enrique. Debutto, invece, per Croazia e Olanda, con gli Orange che ospiteranno come anticipato sopra la fase conclusiva della Nations League.

Il calendario Final Four

Riassumendo quanto emerso dal celere sorteggio, che ha visto (o rivisto) protagonista l’ex attaccante dell’Inter Wesley Sneijder il calendario di questa Final Four 2022/2023 è il seguente:

Olanda-Croazia, 14 giugno 2023

Spagna-Italia, 15 giugno 2023

Fonte: ANSA

La Nations League senza Gianluca Vialli

Soprattutto, questo sorteggio rimarca l’assenza di Gianluca Vialli, capo delegazione della nazionale azzurra di Roberto Mancini che, proprio in virtù del progetto che aveva intrapreso con la FIGC, aveva voluto e contribuito a inserire nello staff che ha visto cucito addosso al campione ed ex compagno di Samp e Nazionale questo incarico.

Vialli, scomparso lo scorso 6 gennaio 2023 a causa del tumore al pancreas che lo aveva costretto a interrompere i suoi impegni già a dicembre poco dopo la presentazione, a Genova, de “La bella stagione” il film dedicato alla Sampdoria dello Scudetto che unì, oltre i numeri e la storia, i due gemelli del gol.

Una storia di calcio e di amicizia che si riaccende a ogni rete, a ogni frase, ogni frammento di quel che è stato condiviso. E che anche questa fase finale della Nations porterà, con la forza e il vigore di Luca Vialli.

