Ndombele nei guai: fuori rosa al Galatasaray per un hamburger di troppo

L’ex centrocampista del Napoli, arrivato in Turchia in sovrappeso, è stato sorpreso dal tecnico Buruk mentre faceva un’eccezione alla dieta

01-11-2023 15:59

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non procede nel migliore dei modi l’avventura di Tanguy Ndombele al Galatasaray: l’ex centrocampista del Napoli è stato messo fuori rosa dopo essere stato sorpreso dal tecnico Buruk a mangiare un hamburger di troppo.

L’ex Napoli Ndombele e l’approdo al Galatasaray

Il suo apporto non è stato probabilmente fondamentale per lo scudetto del Napoli, ma Tanguy Ndombele ha comunque lasciato un buon ricordo tra i tifosi azzurri, che lo amavano per le sue qualità tecniche e anche per il volto impassibile con cui affrontava ogni situazione, in campo e fuori. Dopo il trionfo all’ombra del Vesuvio, Ndombele è tornato al Tottenham per poi finire nuovamente in prestito al Galatasaray: in Turchia, però, la sua stagione non sra procedendo al meglio.

Ndombele ai margini nel Galatasaray

Finora Ndombele ha infatti giocato una sola gara da titolare con il Galatasaray, collezionando poi 15 apparizioni piuttosto fugaci: pochi i minuti trascorsi in campo, in molti casi meno di 10 a partita. La sensazione è che il tecnico della formazione turca Okan Buruk non abbia intenzione di fare affidamento sulle sue qualità, almeno al momento. Il motivo sta nelle condizioni in cui Ndombele s’è presentato in Turchia: al suo arrivo il centrocampista era in sovrappeso di 6 kg.

Galatasaray, Ndombele fuori rosa per un hamburger

Buruk e lo staff del Galatasaray hanno dunque imposto a Ndombele di seguire un regime alimentare severo per poter ritrovare il peso forma. Il francese, però, non pare incline a rispettarlo, almeno a giudicare dalle ultime notizie. Dopo la gara di Champions League contro il Bayern Monaco, infatti, il tecnico Buruk ha sorpreso Ndombele mentre mangiava un hamburger: un chiaro sgarro alla dieta imposta al giocatore dal Galatasaray. Immediata la sanzione: Ndombele è stato messo fuori rosa, il provvedimento resterà in vigore fino a quando il giocatore non ritroverà una forma fisica accettabile. Ma in Turchia c’è già chi scommette che il centrocampista sia pronto a fare le valigie e tornare al Tottenham a gennaio.