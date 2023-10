Champions League: vince il Barcellona dei giovani, Haaland spinge il City, Evanilson ne fa tre e il Porto vola

Serata di grande emozioni in Champions League: Ferran Torres e Fermin Lopez trascinano il Barcellona, non stecca il Manchester City di Guardiola, Morata salva l'Atletico Madrid.

25-10-2023 23:30

La terza giornata di Champions League si completa con le otto sfide del mercoledì. In campo i gironi E, F, G e H. Serata amara per le italiane, viste le sconfitte di Lazio e Milan, ma ricca di gol e di emozioni. A vincere sono le solite big, a partire dal City di Guardiola che passa in Svizzera sullo Young Boys. Bene il Barcellona (2-1 allo Shakhtar), mentre l’Atletico Madrid pareggia a fatica a Glasgow. Perde il Newcastle di Tonali, che gioca l’ultimo spezzone di gara contro il Borussia Dortmund: forse l’ultima apparizione stagionale per il regista ex Milan.

Gruppo E: Morata salva l’Atletico a Glasgow

Dopo il clamoroso naufragio della Lazio a Rotterdam contro il Feyenoord, arriva da Glasgow un risultato che fa felice Sarri. Due a due tra il Celtic, che conquista il primo punto nel girone, e l’Atletico di Simeone. Due volte in vantaggio con Furuhashi e Palma, gli scozzesi si fanno rimontare prima da Griezmann, abile a rimediare a un suo errore dal dischetto, e poi da Morata in avvio di ripresa. Nel finale espulso una vecchia conoscenza del calcio italiano: De Paul.

Gruppo F: il Borussia passa a Newcastle

Milan ultimo nella classifica del girone dopo la netta sconfitta di Parigi e dopo anche la vittoria di misura del Borussia Dortmund a Newcastle. I tedeschi passano grazie a un gol di Nmecha in chiusura di primo tempo, difeso poi tra mille sofferenze nella seconda parte di gara. Tonali in campo a partire dal 20′ della ripresa: una mezz’oretta senza acuti per il centrocampista coinvolto nell’inchiesta scommesse.

Gruppo G: City e RB Lipsia vanno in fuga

Nel girone G prendono il largo Manchester City e RB Lipsia. La squadra di Guardiola passa a Berna superando 3-1 lo Young Boys al termine di una partita più complicata del previsto e si porta a quota nove. Sblocca il risultato proprio uno svizzero, Akanji, ma Elia pareggia per i padroni di casa pochi minuti dopo. Ci pensa il solito Haaland con una doppietta, il primo gol su rigore, a spingere gli inglesi. Per il Lipsia 3-1 casalingo sulla Stella Rossa e sei punti all’attivo. Raum, Simons e Dani Olmo a segno per i tedeschi, di Stamenic il gol dei serbi.

Gruppo H: vincono Barcellona e Porto

Nel girone H continua la marcia trionfale del Barcellona dei giovani di Xavi. Terza vittoria di fila, stavolta sullo Shakhtar Donetsk. A fare la differenza sono le reti di Ferran Torres e Fermin Lopez nel primo tempo, agli ucraini non basta il gol del gioiello Sudakov nella ripresa. Vittoria anche per il Porto sul campo dei belgi dell’Anversa, ancora fermi a zero in classifica. Dopo la rete di Yusuf al 36′, nel secondo tempo si scatena Evanilson con una tripletta che trascina i portoghesi. Di Eustaquio l’altro gol biancazzurro.

Champions League: risultati e classifica dei gironi

Gruppo E

Feyenoord-Lazio 3-1

Marcatori: 31′ pt e 28′ st Gimenez (F), 47′ pt Zerrouki (F), 38′ st rig. Pedro (L)

Celtic Glasgow-Atletico Madrid 2-2

Marcatori: 4′ pt Furuhashi (C), 25′ pt Griezmann (A), 28′ pt Palma (C), 8′ st Morata (A)

Classifica: Feyenoord 6, Atletico Madrid 5, Lazio 4, Celtic Glasgow 1.

Gruppo F

Newcastle-Borussia Dortmund 0-1

Marcatori: 45′ pt Nmecha

Paris Saint-Germain-Milan 3-0

Marcatori: 32′ pt Mbappé, 8′ st Kolo Muani, 44′ st Kang-in

Classifica: Paris Saint-Germain 6, Borussia Dortmund e Newcastle 4, Milan 2.

Gruppo G

RB Lipsia-Stella Rossa Belgrado 3-1

Marcatori: 12′ pt Raum (RB), 14′ st Simons (RB), 25′ st Stamenic (SR), 39′ st Dani Olmo (RB)

Young Boys-Manchester City 1-3

Marcatori: 3′ st Akanji (M), 7′ st Elia (Y), 22′ st rig. e 41′ st Haaland (M)

Classifica: Manchester City 9, RB Lipsia 6, Young Boys e Stella Rossa Belgrado 1.

Gruppo H

Barcellona-Shakhtar Donetsk 2-1

Marcatori: 28′ pt Ferran Torres (B), 36′ pt Fermin Lopez (B), 17′ st Sudakov (S)

Anversa-Porto 1-4

Marcatori: 36′ pt Yusuf (A), 1′ st, 24′ st e 39′ st Evanilson (P), 9′ st Eustaquio (P)

Classifica: Barcellona 9, Porto 6, Shakhtar 3, Anversa 0.

Giovedì sera tocca a Europa League e Conference. Partita cruciale per una squadra italiana.