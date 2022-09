10-09-2022 11:07

Dopo l’avvio folgorante, le disavventure in serie. La doppia sconfitta di fila, prima sul campo dell’Udinese e poi contro i bulgari del Ludogorets, ha interrotto il magic moment della Roma. E le battute d’arresto in campionato e in Europa non sono l’unico problema con cui deve fare i conti José Mourinho. Si è fermato, infatti, un altro pezzo forte della squadra, un giocatore su cui lo Special One ha sempre puntato molto: Nicola Zalewski.

Roma in emergenza, si ferma anche Zalewski

Problemi al flessore per l’esterno di Tivoli, ma di nazionalità polacca. Zalewski ha accusato un affaticamento muscolare dopo la partita di coppa, sarà sottoposto a nuovi esami e si escludono guai seri per lui. Salterà, però, le tre partite che mancano prima della sosta per gli impegni delle nazionali, a cominciare dalla delicata trasferta di campionato di lunedì a Empoli. Una brutta tegola per Mourinho, già costretto a fare i conti con l’emergenza.

Zalewski infortunato, tifosi giallorossi sfiduciati

Parecchi tifosi della Roma tirano in ballo la malasorte. Gianmarco scrive contrariato: “È palesemente appurato ormai che non si debba più dormire la notte per via degli infortuni avvenuti o ufficializzati in serata…”. Lorenzo prova a essere ottimista: “Almeno non va in nazionale e recupera completamente anche dal problema alla caviglia che lo sta facendo giocare al 40%. Con Helsinki penso che Vina possa bastare”. Piera ha una certezza: “Non c’è dubbio, ce l’hanno tirata alla grande”. Mentre Elia rende noto il suo dramma: “Maledizione, ce l’avevo pure al Fantacalcio”.

Troppi guai muscolari per la Roma? Il quesito

Solo sfortuna o c’è dell’altro? Non sono pochi i tifosi giallorossi che si pongono delle domande: “Ma è un caso che si verifichino tanti infortuni simili o c’è qualche errore alla base?”. Marco è fatalista: “Stiamo pagando tutta la felicità della stagione scorsa. Abbiamo fatto un mercato completo e di qualità, che ha allungato di molto la rosa in ogni reparto, e invece ora ci ritroviamo con una rosa decimata in un periodo di difficoltà. Mai na gioia”. Alvaro si propone: “Se serve, per la sfida di Empoli io sono disponibile”. Mentre Ivetta è speranzosa: “Speriamo almeno recuperi Zaniolo“.