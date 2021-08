Olimpiadi: Manfredi Rizza, l'ingegnere d'argento della canoa

Il suo argento sa di oro mancato ma, nonostante tutto, soddisfa e non poco le ambizioni della canoa che deve quest’orgoglio a Manfredi Rizza, nella canoa sprint 200 metri con una prova magistrale che ha lanciato sul podio olimpico questo ragazzo pavese.

Un uomo, un canoista che già aveva dimostrato a Rio la sua tempra di ragazzo determinato e dotato di una concentrazione inusuale: ingegnere meccanico e primo aviere dell’Aeronautica, il corpo militare che l’ha arruolato, si è distinto negli studi e non ha mai fatto forse davvero una scelta. La sua vita si è mostrata così, per quello che è: una costruzione di sacrifici, impegno e capacità di focalizzarsi sull’obiettivo.

Aveva promesso il podio ed ora è lì, secondo solo all’oro olimpico che aveva quasi agguantato.

“Ho tenuto duro, ma purtroppo c’era qualcuno più duro di me — ha spiegato Rizza —. Sono contento, ma ho un po’ di amaro in bocca per quei centesimi: questo è lo sport e sulla nostra distanza tutto si gioca sul filo degli attimi, io posso dire di aver dato il cento per cento”. Ed è un argento che ha richiesto una «programmazione quinquennale», come racconta Manfredi: “Quando ho chiuso la finale di Rio al sesto posto ho promesso a me stesso che avrei lavorato più duramente possibile per arrivarci. Aver raggiunto questo traguardo mi gratifica perché so che non sempre le cose vanno come si pensa. Sono fiero di me e delle persone che hanno lavorato con me”.