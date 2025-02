Open Var fa chiarezza sui rigori negati a Milan e Como: è passata la bufera sugli arbitri?

L'Aia e Tonolini tirano un sospiro di sollievo dopo una giornata senza polemiche: "Contenti degli arbitraggi". Luce su due tocchi di mano sospetti

Dopo un lungo weekend da incubo, gli arbitri tirano un sospiro di sollievo in occasione della 25a giornata di Serie A. Lo dice chiaramente Tonolini a Open Var: “Siamo contenti di questo turno”. Nel corso dell’approfondimento in onda su Dazn, inoltre, è stata fatta chiarezza sui due rigori negati a Como e Milan.

Open Var, una boccata d’ossigeno per gli arbitri

Dal tocco di mani di Gatti in Como-Juve al gol dell’Inter con la Fiorentina propiziato da un corner che non c’era: la 24a giornata di Serie A aveva sollevato un polverone con arbitri e Var sempre più nell’occhio del ciclone.

Decisamente meglio è andata nell’ultimo turno, tanto è vero che Mauro Tonolini, componente della CAN di A e B, non nasconde una certa soddisfazione per le direzioni di gara post bufera: “Siamo contenti degli arbitraggi, aspettando la gara di lunedì sera (Genoa-Venezia, ndr)”.

Fiorentina-Como: niente rigore sul tocco di Pongracic

Ancora un tocco di mani al centro delle discussioni. Piccinini non ha ritenuto da rigore quello di Pongracic, già autore dello sfortunato autogol maturato in seguito al corner inesistente concesso all’Inter nel precedente turno di campionato. Dunque, niente penalty a favore del Como e Tonolini approva la scelta: “Il check col Var è molto veloce e veloce è stata anche la valutazione, che è corretta”.

L’ex fischietto spiega che si tratta di “un tocco non punibile, in quanto il difensore della Fiorentina si sta preparando all’impatto col terreno”. E ribadisce un concetto già espresso dal collega Elenito Di Liberatore la scorsa settimana per il contestato tocco di Gatti in Como-Juve: “Conta di più l’attitudine”. Poi sottolinea che “il braccio è verticale e in posizione congrua”.

Milan-Verona: altro penalty negato, ecco perché

Anche nell’anticipo del sabato di San Siro tra Milan e Verona c’è stato un episodio dubbio legato a un tocco di mano del difensore scaligero Dawidowicz: per Fourneau tutto regolare. Tonolini concorda: “L’arbitro era molto ben posizionato: valuta dal campo la fattispecie e il Var conferma”.

La spiegazione è simile al caso Pongracic: “Il tocco non è punibile, dal momento che è in posizione congrua. Ciò che conta è l’attitudine”. In Parma-Roma si è passati dal rigore per i giallorossi e l’ammonizione a Leoni a punizione dal limite, poi segnata da Soulé, e rosso per il difensore ducale. “Chiffi è stato bravo a valutare l’intervento come Dogso, mentre il Var corregge la zona geografica dell’impatto”.