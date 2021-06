Page: "Fatta un'impresa, il vero Europeo inizia adesso"

Semifinalista cinque anni fa, il Galles si era presentato ad Euro 2020 a fari spenti e come teorico vaso di coccio nel girone con Italia, Svizzera e Turchia.

Invece i Dragoni del ct Rob Page, scelto a novembre per sostituire Ryan Giggs, hanno saputo conquistare un inatteso secondo posto alle spalle degli Azzurri.

“Merito” del crollo della Turchia, che ha chiuso ultima con 0 punti, ma anche del pareggio contro la Svizzera e della sconfitta di misura contro l’Italia, che ha permesso al Galles di avere una migliore differenza reti rispetto agli elvetici.

Palpabile la gioia dello stesso Page al termine della gara dell’Olimpico, anche perché nonostante il secondo posto il Galles è finito nella parte teoricamente più facile del tabellone.

“Passare il turno da secondi per noi ha il sapore di una vittoria. Sapevamo che sarebbe stata difficile e che avremmo dovuto soffrire. Sarebbe stata difficile in 11, in 10 abbiamo dovuto stringere i denti per portare a casa il risultato. Sapevamo del 2-0 della Svizzera, ho dovuto motivare i ragazzi”.

Page rivolge poi una critica alla formula itinerante del torneo: “Non sottovalutate mai il carattere di un gallese, . I ragazzi hanno lavorato tanto, lo spirito dello spogliatoio è incredibile. C’è stanchezza. Chiederò un parere allo staff medico, poi decideremo quando prendere l’aereo per Amsterdam per la gara di sabato. Sulla carta è un’ottima idea giocare in Europa, ma è un incubo a livello logistico. Poi c’è il Covid. Comunque Mancini ha ragione, ho detto lo stesso ai miei giocatori: adesso diventa il torneo vero e proprio”.

Infine sulle stelle Bale e Ramsey: “Contro la Turchia Gareth ha sbagliato un rigore, ma la reazione è stata fenomenale. Quest’anno lui e Aaron hanno giocato poco, ma sono felice del loro contributo”.

OMNISPORT | 20-06-2021 21:58