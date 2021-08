Pallanuoto, Settebello k.o.: la Serbia si impone 10-6

Altra giornata amara per gli sport di squadra in quel di Tokyo. Dopo le eliminazioni di basket e pallavolo maschile ieri e l’uscita di scena dell’Italvolley femminile oggi, anche il Settebello interrompe in anticipo la propria corsa verso le medaglie olimpiche.

A rivelarsi fatale in questo senso per i ragazzi di Campagna è il k.o. maturato contro la Serbia, abile ad imporsi per 10-6 in un match comandato fin dalle primissime battute

Già nel primo tempo, infatti, gli uomini di Savic impongono la loro legge siglando un 5-2 che mette da subito le cose in chiaro. Gli azzurri soffrono tanto a uomini pari e anche in superiorità non riescono a colpire. La musica non cambia nel secondo tempo quando la Serbia mette a segno un 4-1 che arrotonda ulteriormente il punteggio allargando la forbice nei confronti della nostra rappresentativa.

Forte del vantaggio acquisito, la nazionale balcanica si limita a controllare nei due tempi successivi in cui l’Italia non trova il giusto mordente e i mezzi adeguati per spaventare i rivali.

Finisce così ai quarti il sogno olimpico del Settebello che ora lotterà per un piazzamento tra il 5° e l’8° posto nei match dei prossimi giorni.

OMNISPORT | 04-08-2021 12:46