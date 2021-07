Paltrinieri: "Ora ho un'altra opportunità"

Gregorio Paltrinieri cerca di stupire anche nei 1500 metri dopo la qualificazione in finale a Tokyo 2020: “Sono contento, sono di nuovo in finale. Avrò un’altra opportunità. L’ho gestita meglio rispetto alla batteria negli 800, sono stato anche leggermente meglio. Gli altri stanno andando forte, ma me lo aspettavo: sono carico per la finale”.

“Cosa aspettarmi? Non lo so: è sempre un punto interrogativo. So quello che posso fare e so come reagire a una situazione di difficoltà come questa. Però non è sempre tutto come vorresti. Oggi sono contento, è andata molto meglio della batteria degli 800”.

OMNISPORT | 30-07-2021 15:07