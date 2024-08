Parigi 2024, Foconi sotto attacco, la difesa della compagna sui social: per il fioretto un argento e tante polemiche

Dopo la finale persa col Giappone nel fioretto maschile a squadre, gli haters hanno preso di mira Foconi per la sua prova deludente. La compagna in sua difesa e il regolamento

La medaglia d’argento conquistata dall’Italia nel fioretto maschile a squadre ha avuto spiacevoli risvolti social. Nel mirino per il ko all’ultimo atto col Giappone è finito Alessio Foconi, il più esperto del quartetto azzurro con i suoi 34 anni, ma deludente nel penultimo parziale. Pioggia di insulti e critiche per lo schermidore viterbese, difeso a spada tratta dalla compagna.

Fioretto, Foconi sotto attacco sui social: ecco chi lo ha difeso

Il quartetto composto da Tommaso Marini, Filippo Macchi – già argento nell’individuale -, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi si è arresto al Giappone col punteggio di 45-36. Il classe 1989 è stato chiamato in causa dal ct Stefano Cerioni in un momento cruciale del match, ma lo 0-5 subito da Nagano, anch’egli riserva nella formazione nipponica, ha di fatto condizionato l’andamento del match, con Marini incapace di risalire la china contro Imura nell’ultimo parziale. Affranto per la sua performance, sul podio i compagni hanno provato a consolare il romano. Perché questo è il senso dello sport, concetto evidentemente poco chiaro sui social, dove Foconi è finito sul banco degli imputati. A sua difesa, però, è intervenuta la compagna.

La compagna di Foconi mette a tacere i leoni da tastiera

In pedana – sui social – si è armata di spada Mariavittoria Cozzella, compagna di Foconi. In un lungo post ha messo a tacere chi ha preso di mira l’azzurro per la sua prova nella finale di fioretto: “Questa è una medaglia d’argento delle Olimpiadi di Parigi 2024. Quella roba che quando sei piccolo ce l’hai sempre in bocca: le Olimpiadi. Il mio ragazzo ha partecipato a due Olimpiadi, e in questa, insieme ai suoi meravigliosi compagni, ha vinto anche una medaglia d’argento. Non è riuscito a dare il meglio di sé e mi dispiace molto perché quando Ale tira, s’illumina tutto. È estro, potenza, tecnica. Dentro quello che fa c’è tutto l’amore e il sacrificio che ci mette”.

Polemiche per l’argento nel fioretto e la vetrina olimpica

L’affondo della fidanzata-attrice del romano nei confronti degli haters continua: “Purtroppo le Olimpiadi nel bene e nel male sono una vetrina gigantesca per gli sportivi, che, nel caso della scherma, non sono molto abituati alle offese perché di solito nessuno se li caga mai. Di solito se vincono i mondiali o perdono al primo assalto nessuno se ne accorge. Invece alle Olimpiadi è diverso. Tutti vogliono qualcosa di cui non conoscono nulla e per cui non hanno mai lottato. A me fanno molto ridere. Perché guardo il mio ragazzo e penso che è un olimpionico e che ha fatto grandi cose nella sua vita. Cose più grandi di quelle che si possono immaginare. E sono fiera di lui e sorrido felice perché quella medaglia non ce l’hanno tutti, perché la squadra lì, alle Olimpiadi, ci è andata anche grazie a lui”.

L’argento nel letto e l’orgoglio per il risultato raggiunto

“Poteva e voleva fare di più – continua Mariavittoria Cozzella -. Ma la realtà è che ha già fatto tantissimo e io sono felice da morire di averlo stasera nel mio letto. Lui e la sua bellissima medaglia. Penso che la incornicerò e la terrò vicino al nostro letto. E quando gli passerà la tristezza anche lui le vorrà bene. E quando saremo vecchi e la guarderemo non ci ricorderemo di quelle 5 stoccate, ma di una vita fatta di cose belle, di sangue, di impegno e di dedizione. E una vita così non la vivono tutti. E io sono grata di viverla ogni giorno insieme a lui. Auguro a ognuno di voi di avere un Alessio al vostro fianco nella vita”.

Come funzionano le sostituzioni e le medaglie nel fioretto

In molti si sono domandati perché Cerioni abbia lanciato in pedana Foconi nella fase clou dell’incontro valevole per il gradino più alto del podio. La risposta è nel regolamento, che impedisce alla riserva di essere medagliata se non chiamata in causa. Ecco, Foconi, che come i compagni si è allenato al massimo per arrivare fino a un passo dal sogno a cinque cerchi, non sarebbe stato premiato, dal momento che nei turni precedenti non era mai entrato in azione. Inoltre il regolamento prevede un solo cambio e non quelli tattici: ciò significa che lo schermidore sostituito non può più tornare in pedana al posto di chi ha preso il suo posto. Ed è il motivo per cui i cambi si registrano in occasione degli ultimi assalti delle finali. Del resto, lo stesso Foconi si è ritrovato a fronteggiare la riserva di Foconi.