Parigi 2024, dito medio al pubblico: vergogna nello skateboard, cosa è successo

Brutto gesto verso le telecamere del colombiano Jhancarlos Gonzalez nella manche di qualificazione alla finale. Poi le scuse al termine della gara

Le Olimpiadi rappresentano l’apice della carriera per gran parte degli atleti che vi partecipano, accompagnati da ambizioni, speranze e pressioni. Pressioni che spesso possono tradursi in tensione e in atteggiamenti che si allontanano dallo spirito olimpico e dalla sportività che dovrebbe caratterizzare tutte le discipline. Del resto, si è sportivi, ma soprattutto esseri umani. È il caso di Jhancarlos Gonzalez, protagonista in negativo dell’ultima fase di qualificazione alla finale di Skateboard a Parigi 2024. Il suo gesto non è passato inosservato.

Dito medio alle telecamere: il motivo del gesto di Jhancarlos Gonzalez

Ha inevitabilmente suscitato clamore quanto successo nell’ultima manche di qualificazione alla finale di skateboard di Parigi 2024. Il colombiano Jhancarlos Gonzalez, vincitore nel 2019 della medaglia d’oro del Dew Tour Men’s Street Open, non è riuscito a migliorare il 15esimo posto ottenuto nelle qualificazioni su strada di Tokyo 2020, cadendo numerose volte e non riuscendo a completare la serie di trick inseriti nel suo programma.

Una magra figura che lo ha portato a non reggere le pressioni del momento, fino a rendersi protagonista di un gesto poco elegante nei confronti delle telecamere che circondavano la struttura della capitale francese: Gonzalez, mentre lasciava sconsolato la sua postazione, si è rivolto ai cameraman alzando il dito medio della mano sinistra. “Linguaggio” tanto universale quanto eloquente. Al termine della gara, sollecitato dalla stampa presente, il classe ’97 ha spiegato il motivo del gesto: “Avevo avvertito di non mettersi con le telecamere davanti agli ostacoli. Hanno messo una telecamera in un punto in cui stavo per pattinare (traduzione di skate, ndr) e ho pensato che mi avrebbero colpito”, ha spiegato un affranto Gonzalez.

Le scuse di Jhancarlos Gonzalez

Una volta metabolizzata la delusione per la brutta prestazione fornita sul prestigioso palcoscenico dei Giochi Olimpici, Jhancarlos Gonzalez ha provato a metterci una pezza, scusandosi con il pubblico presente e con gli spettatori a casa per lo spettacolo offerto: “Voglio chiedere scusa all’organizzazione, alle persone, ai bambini e alle famiglie che mi hanno visto – ha sottolineato il colombiano –. È stato un momento di rabbia“.

Poi, l’annuncio sul suo futuro da skateboarder: “Non sarà l’ultima volta che ci provo, ma per ora non ho voglia di continuare a fare skate. Voglio solo passare del tempo con mia madre e il mio cane, che è in giro da molto tempo. Non li vedo da un po'”, ha precisato Gonzalez, prima di ritirarsi dalle scene per qualche mese. Non è escluso, però. che l’atleta possa incorrere in una squalifica in vista delle prossime competizioni internazionali. In tal caso, le scuse sarebbero servite a poco, almeno dal punto di vista sportivo.