Parigi 2024, il tennis perde altre stelle: dopo Sinner e Hurkacz si ritira Rune, Murray rinuncia al singolare

Il numero uno del ranking ATP e il polacco non sono stati gli unici a dare forfait nelle ultime ore: il 21enne danese bloccato da problemi al polso, il veterano scozzese giocherà solo il doppio

Gli appassionati di tennis l’avevano immaginato diverso il torneo maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024: dopo Jannik Sinner e Hubert Hurkacz anche Holger Rune ha annunciato il ritiro dalla competizione a cinque cerchi, mentre Andy Murray ha rinunciato al singolare.

Parigi 2024: non solo Sinner, quanti assenti nel torneo di tennis

Non solo Jannik Sinner. Sono tante le stelle del tennis che all’ultimo momento hanno rinunciato a partecipare al torneo singolare delle Olimpiadi di Parigi 2024: gli ultimi due sono Andy Murray e Holger Rune, il cui annuncio è arrivato stamane, a due giorni dal via alla competizione maschile individuale.

Prima dell’italiano, dello scozzese e del danese altri campioni della racchetta avevano rinunciato a Parigi 2024 per problematiche fisiche di vario genere: tra loro il polacco Hubert Hurkacz (7° nel ranking ATP), i russi Andrey Rublev (9°) e Kharen Khachanov (22°), il bulgaro Grigor Dimitrov (10°), gli statunitensi Ben Shelton (14°) e Sebastian Korda (23°).

Parigi 2024: Murray rinuncia al singolare

Il sogno di Andy Murray di raggiungere a Parigi 2024 il terzo oro olimpico dopo quelli di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016 è sfumato stamattina. Il tennista scozzese, 37 anni, ha annunciato di aver dovuto ritirarsi dal tabellone del singolare maschile per puntare esclusivamente a competere nel doppio in coppia con Dan Evans a causa dei problemi alla schiena. “Io e Dan ci siamo impegnati a vicenda per dare la priorità al nostro percorso nel doppio”, aveva dichiarato qualche giorno fa Murray, che in coppia con Laura Robson aveva conquistato l’argento nel doppio misto a Londra 2012.

“Realisticamente, rappresenta la migliore opportunità di arrivare a una medaglia. La mia schiena non è ancora a posto e la possibilità di giocare due partite in un giorno probabilmente non sarebbe positivo”, ha spiegato lo scozzese, all’ultimo torneo della sua carriera.

Parigi 2024: Rune si ritira per i dolori al polso

E stamattina è arrivata anche la notizia del ritiro di Holger Rune. Il 21enne danese, numero 16 del ranking ATP, è stato stoppato dai medici che gli hanno sconsigliato di partecipare al torneo di Parigi 2024 a causa dell’aggravarsi di un fastidio al polso, già avvertito da mesi.

“Nonostante i suoi sforzi per competere, il dolore persiste, e Rune ha ritenuto fosse fondamentale seguire le indicazioni mediche per la sua salute a lungo termine”, hanno spiegato dall’entourage della Federtennis danese.