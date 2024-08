Parigi 2024, italiani in gara oggi 3 agosto: da Jacobs al ciclismo su strada, a che ora gli azzurri e le finali

Il programma di oggi, sabato 3 agosto, alle Olimpiadi di Parigi 2024, con gli italiani in gara. Nell'atletica debutta Jacobs per difendere l'oro di Tokyo nei 100 m, mentre nella semifinale femminile correrà Dosso. E ancora, il ciclismo su strada uomini e una storica finale nel canottaggio

Oggi, sabato 3 agosto, alle Olimpiadi di Parigi 2024 si disputeranno ben 29 finali: una giornata campale, che vedrà in azione anche non pochi italiani tra nuoto, canottaggio, volley, pallanuoto, ciclismo su strada e atletica, dove inizierà il suo cammino in questa rassegna Marcel Jacobs, che punta a difendere l’oro olimpico nei 100 metri.

Parigi 2024: Jacobs inizia il cammino nei 100 m, Dosso in semifinale e Fabbri in finale del getto del peso

Appunto, il campione di Tokyo 2020 e recente vincitore degli Europei di Roma nella distanza più veloce sarà impegnato nella mattinata alla Stade de France nelle batterie dei 100. Non solo Jacobs: l’Italia schiera come altro centometrista Chituru Ali, vicecampione continentale, mentre nei 100 m femminili si giocherà oggi le sue chance in semifinale la nostra Zaynab Dosso. E a proposito di atleti vincenti, Leonardo Fabbri ieri ha conquistato la finale nel getto del peso, pur faticando un po’ in qualifica e strappando il pass all’ultimo. In finale ci sarà anche l’altro azzurro Zane Weir. Oggi sono in programma anche le qualifiche nel salto con l’asta, dove per noi ci sarà il primatista italiano Claudio Michel Stecchi.

Oggi è il giorno della prova in linea maschile del ciclismo su strada

Per quanto riguarda gli altri sport, dopo la cronometro il ciclismo su strada propone oggi la prova in linea maschile. Saranno 273 i km da affrontare in un percorso costellato da diverse côtes e che inizia e finisce a Parigi, toccando Versailles e Vallé de la Mauldre: per l’occasione il ct Daniele Bennati ha convocato il già medagliato olimpico su pista e portabandiera di Tokyo 2020 Elia Viviani, il campione italiano e vincitore di un Giro delle Fiandre Alberto Bettiol e Luca Mozzato.

Finale storica per il canottaggio femminile, Quadarella si gioca una medaglia negli 800 stile libero

Oggi rivedremo poi in gara Gregorio Paltrinieri, impegnato nelle batterie dei 1500 metri, mentre restando nel nuoto Simona Quadarella scenderà in vasca per la finale degli 800 stile libero. E non dimentichiamo infine la storica finale conquistata nel canottaggio dall’otto femminile: obiettivo centrato nella prima partecipazione alle Olimpiadi. A Vaires-sur-Marne lotteranno per la medaglia più ambita Veronica Bumbaca, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Alice Gnatta, Linda De Filippis, Giorgia Pelacchi ed il timoniere Emanuele Capponi.

Parigi 2024, tutti gli italiani in gara oggi sabato 3 agosto

08.00 JUDO – Squadre miste, eliminatorie (Italia)

09.00 GOLF – Stroke Play individuale maschile, terzo giro (Guido Migliozzi, Matteo Manassero)

09.00 TIRO A VOLO – Skeet femminile, qualificazioni (75 piattelli) (Diana Bacosi, Martina Bartolomei)

09.35 TIRO A VOLO – Skeet maschile, qualificazioni (50 piattelli) (Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti)

10.10 ATLETICA – Salto con l’asta maschile, qualificazioni (Claudio Michel Stecchi)

10.18 CANOTTAGGIO – Singolo senior femminile, Finale A (Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi al timone)

10.50 CANOTTAGGIO – Otto senior femminile, Finale A (Italia)

10.55 ATLETICA – Decathlon, lancio del disco (Gruppo A) 11.00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea maschile

11.00 NUOTO – 50 stile libero femminile, batterie (Sara Curtis)

11.10 CANOTTAGGIO – Otto senior maschile, Finale A

11.20 ATLETICA – 800 metri femminile, ripescaggi

11.30 NUOTO – 1500 stile libero maschile, batterie (Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio)

11.55 ATLETICA – 100 metri maschile, batterie (ALI, JACOBS)

12.00 TENNIS Singolare maschile, finale per il bronzo Singolare femminile, finale per l’oro Doppio maschile, finale per il bronzo e finale per l’oro

12.05 ATLETICA – Decathlon, lancio del disco (Gruppo B)

12.15 VELA – Dinghy maschile, regate (Lorenzo Brando Chiavarini)

12.40 NUOTO – 4×100 misti maschile, batterie (Italia)

12.52 NUOTO – 4×100 misti femminile, batterie (Italia)

13.00 SCHERMA – Sciabola a squadre femminile, quarti di finale (Italia-Ucraina)

14.25 VELA – Dinghy femminile, regate (Chiara Benini Floriani)

14.33 TIRO CON L’ARCO – Individuale femminile, finale per il bronzo

14.46 TIRO CON L’ARCO – Individuale femminile, finale per l’oro

15.45 VELA – Multihill misto, regate (TITA/BANTI)

16.20 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, volteggio femminile

17.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Polonia-Italia

17.05 VELA – Dinghy misto, regate (BERTA/FESTO)

19.15 ATLETICA – 1500 metri maschili, ripescaggi (Ossama Meslek, Federico Riva)

19.35 ATLETICA – Lancio del peso maschile, finale

19.50 ATLETICA – 100 metri femminili, semifinali (DOSSO)

20.00 SCHERMA – Sciabola a squadre femminile, finale per l’oro

21.28 NUOTO – 800 stile libero femminili, finale (Simona Quadarella)