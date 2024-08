Parigi 2024, italiani in gara oggi 4 agosto: a che ora la finale di tennis Errani e Paolini e Jacobs sui 100 metri

Gli italiani in gara oggi, 4 agosto, alle Olimpiadi di Parigi 2024. È il giorno della finale del doppio femminile con Errani e Paolini, mentre Jacobs cercherà quella nei 100 metri. E ancora Furlani, Simonelli, il ciclismo su strada femminile e il volley

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

La penultima domenica delle Olimpiadi di Parigi 2024, prima di condurci all’ultima settimana dei Giochi, propone un programma di 20 finali tra cui quella attesa (in particolare per l’Italia) nel doppio femminile del tennis, con le nostre Sara Errani e Jasmine Paolini che si porteranno a casa una storica medaglia, vedremo se del metallo più pregiato. Ma a proposito di gare con molte aspettative, oggi è la giornata in cui Marcell Jacobs proverà a centrare la finale olimpica nei 100 metri.

Gli italiani oggi in gara nell’atletica: i protagonisti di Roma 2024 Furlani e Simonelli, e non solo

L’atletica entra nel vivo già nella mattinata di questa domenica 4 agosto, con diversi italiani di scena allo Stade de France. Anna Bongiorni e Dalia Kaddari saranno impegnate nelle batterie dei 200 metri, mentre due protagonisti degli Europei di Roma 2024, ovvero l’argento nel salto in lungo Mattia Furlani e l’oro nei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli, affronteranno anch’essi le qualificazioni e batterie nelle rispettive discipline. Ancora, citiamo Sara Fantini nelle qualifiche del lancio del martello, Ayomide Folorunso, Alice Muraro e Rebecca Sartori nei 400 ostacoli, Pietro Arese nei 1500 metri e il citato Jacobs che ieri ha ottenuto il pass per la semifinale odierna dei 100 metri. In serata la finale.

Errani e Paolini oggi per la storia del nostro tennis

Abbiamo citato poi il duo Errani-Paolini, impegnate nella storica finale a cinque cerchi del doppio femminile. Dopo il bronzo altrettanto da annali per il nostro tennis conquistato da Lorenzo Musetti nel torneo del singolare, le nostre Azzurre se la vedranno in tarda mattinata contro le neutrali Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

L’Italia femminile dei volley già ai quarti, il fioretto a squadre maschile cerca il riscatto

Tra gli altri appuntamenti per i nostri italiani, citiamo le ragazze del volley che dopo aver asfaltato l’Olanda disputeranno il match contro la Turchia che deciderà il primo posto nel girone C.

E ancora, nella scherma il fioretto a squadre maschile, composto da Guillaume Bianchi, l’argento olimpico di questa rassegna (ma in una finale alquanto controversa e discutibile) Filippo Macchi, il già campione del mondo ma reduce dal flop nell’individuale olimpico Tommaso Marini e Alessio Foconi scenderà in pedana per i quarti di finale del team event, contro la Polonia.

Oggi la prova in linea femminile del ciclismo su strada

Il programma di oggi prevede altri Azzurri impegnati nel golf, nel tiro a segno, nella pallanuoto femminile (il nostro avversario sarà la Spagna) e la prova in linea femminile del ciclismo su strada. Dopo la doppietta di Remco Evenepoel (oro nel cronometro e nella prova in linea nella stessa edizione olimpica) e il flop degli Azzurri, le nostre cicliste proveranno a riscattarci. Convocate Elisa Balsamo, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini e Silvia Persico.

Parigi 2024, tutti gli italiani in gara oggi domenica 4 agosto

09.00 GOLF – Stroke Play individuale maschile, quarto giro (Guido Migliozzi, Matteo Manassero)

09.00 TIRO A SEGNO – Pistola automatica da 25 metri maschile, qualificazioni (1a parte) (Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella)

09.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Italia-Turchia

09.00 TIRO A VOLO – Skeet femminile, qualificazioni (50 piattelli) (Diana Bacosi, Martina Bartolomei)

09.30 TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile, ottavi (09.56 Mauro Nespoli)

10.20 ATLETICA – Lancio del martello femminile, qualificazioni (Gruppo A) (Sara Fantini)

10.55 ATLETICA – 200 femminili, batterie (Anna Bongiorni, Dalia Kaddari)

11.00 ATLETICA – Salto in lungo maschile, qualificazioni (Mattia Furlani)

11.50 ATLETICA – 110 ostacoli, batterie (Lorenzo N. Simonelli)

11.50 SCHERMA – Fioretto a squadre maschile, quarti di finale (Italia-Polonia)

12.00 TENNIS – Doppio femminile, finale per l’oro (Sara Errani / Jasmine Paolini)

12.05 VELA – Dinghy maschile, regate (Lorenzo Brando Chiavarini)

12.05 VELA – Multihull misto, regate (Ruggero Tita / Caterina Marianna Banti)

12.13 VELA – Kite maschile, regate (Riccardo Pianosi)

12.33 VELA – Kite femminile, regate (Maggie Eillen Pescetto)

12.35 ATLETICA – 400 ostacoli femminili, batterie (Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori)

13.00 TIRO A SEGNO – Pistola automatica da 25 metri maschile, qualificazioni (2a parte) (Riccardo Mazzetti, Massimo

Spinella)

14.00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea femminile (Elisa Balsamo, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini, Silvia Persico)

14.35 VELA – Dinghy femminile, regate (Chiara Benini Floriani)

15.35 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Italia-Spagna

17.05 VELA – Dinghy misto, regate (Elena Berta / Bruno Festo)

18.37 NUOTO – 1500 stile libero maschili, finale

19.05 ATLETICA – 400 maschili, batterie (Davide Re, Luca Sito)

19.10 NUOTO – Staffetta 4×100 misti maschile, finale

19.32 NUOTO – Staffetta 4×100 misti femminile, finale

19.55 ATLETICA – Salto in alto femminile, finale

20.00 ATLETICA – 100 maschili, semifinali

20.30 SCHERMA – Fioretto a squadre maschile, finale per l’oro

21.10 ATLETICA – 1500 maschili, semifinali (Pietro Arese)

21.50 ATLETICA – 100 maschili, finale