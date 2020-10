Perisic salva l'Inter e Antonio Conte: Parma raggiunto al 92'

Battuta d’arresto per l’Inter di Antonio Conte, per la prima volta nella stagione priva di Romelu Lukaku. A San Siro i nerazzurri pareggiano per 2-2 contro il Parma nel secondo anticipo del sabato della sesta giornata di Serie A. Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, i crociati rompono l’equilibrio subito ad inizio ripresa con Gervinho. L’ivoriano, nel mirino di Marotta e Ausilio per gennaio, al 62′ trova il raddoppio su assist di Inglese.

Il Biscione torna in partita subito dopo con Brozovic, a segno al 64′ con uno splendido sinistro a giro. Poi è assedio fino al triplice fischio: Conte inserisce tutti gli attaccanti a disposizione, oltre a Vidal e Nainggolan. Proprio al 92′ arriva il pareggio grazie a Perisic, che di testa sfiora quanto basta la punizione di Kolarov.

In classifica l’Inter sale a 11 punti al terzo posto, Parma quattordicesimo a quota 5.

LA GARA

L’assenza di Lukaku si fa sentire subito nel primo tempo: il tridente composto da Conte (Eriksen alle spalle di Lautaro Martinez e Perisic) non riesce quasi mai a creare occasioni limpide davanti alla porta di Sepe. I nerazzurri, a fronte di un Parma rintanato nella proprià metà campo, comandano fin da subito il match, ma negli ultimi 30 metri non sono mai davvero efficaci.

Al via Perisic calcia il pallone alle stelle da buona posizione, al 28′ Kolarov cerca di dare la sveglia con una conclusione dalla distanza che sfiora il palo alla destra del portiere emiliano. Infine Hakimi, nel finale di tempo, colpisce alto di testa.

Troppo poco per l’Inter, che ad inizio ripresa viene immediatamente punita: Hernani con un lancio preciso pesca Gervinho, che si beve in velocità i difensori nerazzurri e di sinistro infila il pallone nel sette.

Conte non reagisce e non cambia, e così la stessa Inter che fatica a rendersi pericolosa. A mezz’ora dalla fine il mister leccese opta per le prime due sostituzioni, dentro Vidal per Eriksen e Brozovic per Gagliardini.

Ma al 62′ il Parma è di nuovo letale: Inglese serve Gervinho che fredda una seconda volta Handanovic. Questa volta la reazione del Biscione è immediata: due minuti dopo Brozovic con uno splendido sinistro a giro da fuori area riapre la partita firmando l’1-2.

Inter in pressione feroce, inizia un lungo assedio: al 72′ Sepe si supera sul colpo di testa di Ranocchia, salvando il risultato. Conte va all-in insererendo Nainggolan per Barella, Young per Hakimi e Pinamonti per Darmian, mentre il Parma si chiude: fuori Gervinho e Kurtic per Sohm e Cyprien.

All’82’ chance per Vidal, che calcia alto dopo una corta respinta della difesa parmigiana.

Allo scadere arriva il pareggio nerazzurro: al 92′ punizione di Kolarov in area, Perisic sfiora con la testa quanto basta per battere Sepe e salvare l’Inter.

OMNISPORT | 31-10-2020 20:05