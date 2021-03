Pirlo nella top 5 degli allenatori di A scatena l'ironia social

La clamorosa sconfitta interna contro il Benevento ad appena due settimane dall’uscita dalla Champions League sembrerebbe aver assunto le sembianze delle classica goccia in grado di far traboccare il vaso. Quando poi si fa riferimento alla stagione della Juventus, è facile intuire come quel vaso fosse colmo ormai da settimane. La stagione bianconera non è ancora completamente compromessa, ma certamente, dopo nove scudetti consecutivi, mancato l’obiettivo Champions già a marzo e a dieci punti dall’Inter capolista non può non generare ombre sul futuro della Juventus e su quello di Andrea Pirlo.

Una classifica discutibile

Con una classifica che recita 55 punti nelle sue uniche 27 partite da allenatore, è facile calcolare la media punti di Andrea Pirlo in Serie A: 2,037. Cifra arrotondabile a 2,04. Un dato che, oggettivamente, non è nemmeno male, ma che assume sembianze quantomeno discutibili se messo a confronto con la media punti fatta registrare da veterani del nostro calcio. Parliamo di allenatori del calibro di Antonio Conte, José Mourinho, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, altro che media calcolata su appena 27 partite in carriera.

Fatto sta che c’è chi questa classifica “dei migliori tecnici del campionato italiano per media punti dal 1994/95” ha ritenuto opportuno stilarla. La firma è quella di TuttoSport, con Pirlo che si prende un bel quarto posto tra tutti gli allenatori dal ’94 a oggi. Per una top 5 guidata da Conte (2.26), a cui seguono Mourinho (2.18), Allegri (2.04), appunto Pirlo (2.04) e Sarri (2.02). La cosa non ha lasciato indifferente il web che ha commentato con ironia.

L’ironia del web

Il popolare giornalista e opinionista sportivo Maurizio Pistocchi posta un’immagine dell’articolo accompagnandola dalla frase: “La trollata della settimana”, con tanto di faccina che ride. Anche se per entrare in classifica l’articolo prevede un minimo di cinque panchine in Serie A, c’è chi fa notare: “La furbata sta nel considerare Pirlo con all’attivo solo 27 partite in serie A. Mentre tutti gli altri hanno ben altra esperienza. Se faccio una partita e la vinco ho la media di 3 e sono il miglior allenatore della serie A”.

Sulla medesima lunghezza d’onda un tifoso che cita l’ironia di Javier Zanetti circa la sua infallibilità dal dischetto: “È come quando Zanetti disse (scherzando ovviamente) che era l’unico calciatore al mondo ad avere una media realizzativa del 100 % ai rigori in partite ufficiali. Infatti ne ha tirato uno solo, segnandolo, in una finale di Supercoppa contro la Roma. Ma lui scherzava però. Questi no“.

Un tifoso evidentemente di fende non bianconera spera che la classifica possa portare acqua al mulino di Pirlo e permettergli di restare sulla panchina della Juve: “Sembra la propaganda di regime, ma se serve a tenerlo sulla panchina della Juve ancora a lungo, va bene. Contenti loro… Figurati noi. Ci stiamo togliendo delle soddisfazioni quest’anno” o ancora: “Auguriamo quanto di meglio al Sig. Pirlo e un lungo futuro da allenatore alla Juventus visto quello cha sta dimostrando”.

C’è poi chi ironicamente ricorda ai sfiorando dell’assurdo come il posizionamento in classifica di Sarri venga penalizzato da: “La media punti di Sarri è abbassata dalle stagioni con Empoli e Juventus…”. In molti, infine non si capacitano della poca aderenza alla realtà di una statistica nata male e sviluppata peggio: “Senza ritegno… Ma il fatto di come facciano ad arrivare a pensarle certe statistiche…”, “Solo TuttoSport può fare quelle tabelle senza senso per provare quello che gli pare” e chi si chiede: ” ma veramente non si rendono conto di scadere nel ridicolo?“, “E uno scherzo….. Vero???”.

SPORTEVAI | 23-03-2021 19:22