I Playoff di Serie B, sono giunti alla finale: Pisa-Monza. Il risultato di andata è stato 2-1 per il Monza. Le due squadre si sono piazzate al terzo posto della classifica della regular season con 67 punti. Il Pisa è considerato terzo e il Monza quarto per la classifica avulsa.

Ma in virtù di queste cose, come si fa a stabilire chi tra Pisa e Monza andrà in Serie A?

Il Monza va in Serie A se:

vince la partita

pareggia la partita

Il Pisa va direttamente in Serie A se:

vince la partita con 2 gol di scarto

Attenzione però! Nella finale non valgono più doppio i gol segnati in trasferta, ma si farà solo la somma dei risultati di andata e ritorno. Perciò, se stasera il Pisa dovesse vincere in qualunque modo, ma con un gol di scarto (1-0, 2-1, 3-2, 4-3 etc) ai fini del calcolo complessivo sarebbe ininfluente. Nel caso di vittoria del Pisa con 1 gol di scarto le squadre sarebbero considerate pari, allora si procederà così:

se al 90° minuto di Pisa-Monza, il Pisa avesse vinto con 1 gol di scarto si guarderebbero i punti complessivi in classifica. Ma sono 67 pari. Quindi: Si procede con la disputa dei tempi supplementari. Se anche al termine dei tempi supplementari dovesse esserci differenza di 1 gol: Si procederà con i calci di rigore

