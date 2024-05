Playoff Serie C: al Vicenza serve l'impresa, alla Juve la vittoria. Dove vedere i match in tv e streaming

Tutto pronto per il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C: il regolamento in caso di pareggio, la programmazione e il palinsesto tv

Mancano novanta minuti per decretare le quattro squadre che accederanno alla semifinale del playoff di Serie C e che si giocheranno l’ultimo posto per la promozione in Serie B. Chi farà compagnia a Mantova, Cesena e Juve Stabia?

Playoff Serie C, cosa serve per passare il turno

Serve la Juve da trasferta per continuare a scalare la montagna dei playoff. La giovane squadra di Brambilla sta stupendo sin dalla prima fase e dopo le precedenti imprese lontano dal “Moccagatta”, i bianconeri hanno bisogno di una prestazione simile contro la Carrarese. L’1-1 dell’andata, costringe la Next Gen a un solo risultato: la vittoria. Impresa ancora più ardua per il Padova, sconfitto per 2-0 dal Vicenza al “Romeo Menti”. Alla Torres e all’Avellino, teste di serie e forti del miglior piazzamento in classifica, basta un successo di misuro contro Benevento e Catania, per staccare il pass per la final four di Serie C.

I RISULTATI DELL’ANDATA

Catania-Avellino 1-0

Vicenza-Padova 2-0

Juve Next Gen-Carrarese 1-1

Benevento-Torres 1-0

Il regolamento dei playoff di Serie C

Chi accederà alla final four dei playoff di Serie C in caso di pareggio dopo 180 minuti? Il regolamento parla chiaro e a staccare il pass sarebbero le squadre teste di serie, per favorire il miglior piazzamento in classifica. Non ci saranno supplementari o calcio di rigore.

TESTE DI SERIE: Avellino, Padova, Torres e Carrarese

ALTRE SQUADRE: Catania, Juventus Next Gen, Vicenza, Benevento

Dove vedere i playoff di Serie C

Le sfide dei playoff di Serie C saranno visibili su Sky Sport e su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento. I match verranno trasmessi anche in streaming su NOW Tv e una sola partita anche su Rai Play Sport, in questo caso Torres-Benevento. Il fischio d’inizio di tutte le sfide è previsto per le ore 20.30.