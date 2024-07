Portogallo-Francia, moviola: l’arbitro fa infuriare Deschamps, niente cuore duro stavolta, graziato Nuno Mendes

La prova di Oliver al Volksparkstadion di Amburgo per la gara dei quarti di Euro2024 analizzata ai raggi X, il fischietto inglese ne ha ammoniti due

Era partito col piede sbagliato a Euro2024 in Spagna-Croazia Michael Oliver, la scelta dell’Uefa per per il match tra Portogallo e Francia, con un paio di decisioni discutibili ed anche in Germania-Danimarca non era stato esente da errori, pur essendo sempremolto considerato dall’Uefa. Da sei anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve. Internazionale da dodici anni, ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. L’ultima sua direzione prima degli Europei è stata la semifinale di andata di Conference League tra Fiorentina e Brugge ma come se l’è cavata ieri il fischietto inglese ad Amburgo?

I precedenti di Oliver con Portogallo e Francia

Due i precedenti di Oliver con i lusitani, che avevano un bilancio di una vittoria e una sconfitta, un solo incrocio con la Francia che nella circostanza perse.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Burt e Cook con il polacco Marciniak IV uomo e l’olandese van Boekel al Var, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Palhinha e Saliba.

Portogallo-Francia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Nel primo tempo l’arbitro fischia solo 6 volte, per 3 falli a testa. Chiude i 120 minuti con 19 falli, molto pochi. Solo al 79′ il primo giallo: è per Palhinha che entra duro su Mbappé. All’84’ il secondo e ultimo ammonito: Saliba stende Conceicao e merita il giallo. Nella ripresa non abbocca su un tuffo di Nuno Mendes e gli risparmia il giallo ma fa arrabbiare Deschamps prima della fine dei supplementari. Il ct francese voleva far entrare Giroud, per fargli tirare un rigore, ma Oliver ha fischiato prima, negandogli la possibilità del cambio. Portogallo-Francia finisce però egualmente col successo ai rigori dei galletti.