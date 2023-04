Probabili formazioni, partite della 30° giornata di Serie A. Il Milan insiste su Diaz, Giroud e Leao

Le possibili scelte dei 20 tecnici in vista di un turno che può dire tanto in termini di classifica. Napoli: Osimhen ancora ai box. Là davanti spazio al tridente Politano-Raspadori-Kvaratskhelia

Trentesima giornata di Serie A che può dire molto per i traguardi delle varie squadre. Al Napoli – ancora senza Osimhen ma col tridente Politano-Raspadori-Kvaratskhelia – un’ulteriore vittoria nella gara interna contro l’Hellas Verona può avvicinare quasi aritmeticamente il terzo titolo della storia azzurra. Ghiotta chance per le romane: Lazio a La Spezia col trio delle meraviglie Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni per confermarsi al secondo posto, Roma in casa contro l’Udinese (con Abraham dal 1′) per tenersi stretta la terza, preziosissima piazza. Inter e Milan devono archiviare i bagordi di Champions: in campionato non possono più sbagliare, rispettivamente contro Monza e Bologna. Juventus a Reggio Emilia contro il Sassuolo: Allegri piazza Di Maria alle spalle di Milik.

Cremonese-Empoli

Grigiorossi ringalluzziti dalla vittoria in rimonta e in extremis contro la Sampdoria a “Marassi”: un ulteriore successo contro l’Empoli potrebbe restituire davvero un senso al finale di stagione dei grigirossi, che si affidano al tandem offensivo Tsadjout-Dessers. Empoli di Zanetti con Caputo e Satriano. Appuntamento allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona venerdì 14 aprile, con fischio d’inizio alle ore 18,30.

CREMONESE

(3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Lochoshvili, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Tsadjout, Dessers. All.: Ballardini.

EMPOLI

(4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano . All.: Zanetti.

Spezia-Lazio

Altra ghiotta chance per la Lazio per rinsaldare il secondo posto. Sarri col tridente di “gala”, composto da Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Appuntamento allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia a venerdì 7 aprile, con fischio d’inizio alle ore 20,45.

SPEZIA

(4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Maldini, Zurkowski; Nzola . All.: Semplici.

LAZIO

(4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni . All.: Sarri.

Bologna-Milan

Milan stanco dalle fatiche di Champions? La forza mentale potrà dare molto ai rossoneri di Stefano Pioli, che là davanti dovrebbero comunque schierare Brahim Diaz, Giroud e Leao. Il Bologna di Thiago Motta, tuttavia, è la squadra più in forma del momento. Barrow-Sansone-Aebischer le possibile scelte nel reparto offensivo. Appuntamento allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna sabato 15 aprile alle 15.

BOLOGNA

(4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Moro; Barrow, Sansone, Aebischer . All.: Thiago Motta.

MILAN

(4-3-1-2): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao . All.: Pioli.

Napoli-Verona

Un’altra vittoria per avvicinarsi sempre di più al titolo aritmeticamente. Spalletti mantiene ancora ai box Osimhen e schiera, là davanti, il trio Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Appuntamento sabato 15 aprile allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli con fischio d’inizio alle 18.

NAPOLI

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

VERONA

(3-4-2.1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Terracciano, Tameze, Doig; Duda, Ngonge; Gaich. All.: Zaffatoni-Bocchetti.

Inter-Monza

A quale Inter ci si troverà di fronte? A quella straripante di Champions o balbettante nella sua versione di campionato? Là davanti Simone Inzaghi dovrebbe optare per Correa con Dzeko. Monza: Petagna in qualità di “boa” Appuntamento sabato 15 aprile aprile allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro con fischio d’inizio alle ore 20,45.

INTER

(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Asllani, Gosens; Correa, Dzeko. All.: S. Inzaghi.

MONZA

(3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Petagna. All.: Palladino.

Lecce-Sampdoria

Occasione d’oro per la band di Marco Baroni, per uscire dalle secche delle 6 sconfitte consecutive. Gran prova contro il Napoli, nell’ultima gara, che però non è servita a raccogliere punti. Strefezza-Ceesay-Di Francesco dal 1′ a caccia di gol. La Samp di Dejan Stankovic ci prova con Gabbiadini. Appuntamento domenica 16 aprile alle 12,30 allo stadio “Via del Mare” di Lecce.

LECCE

(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco . All.: Baroni.

SAMPDORIA

(4-3-2-1): N. Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Lammers; Gabbiadini. All.: Stankovic.

Torino-Salernitana

Nella sfida tra team granata, appena un punto nelle ultime tre partite per la band di Ivan Juric. Cinque pareggi consecutivi, invece, per quella di Paulo Sousa: è sfida Sanabria-Piatek. Appuntamento domenica 16 aprile alle 15 allo stadio “Olimpico-Grande Torino”.

TORINO

(3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Gravillon, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All.: Juric.

SALERNITANA

(3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Vilhena, Nicolussi Caviglia, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All.: Paulo Sousa.

Sassuolo-Juventus

Entrambe per rifarsi dopo un ko per 2-1. Il Sassuolo l’ha patito contro l’Hellas Verona, la Juventus della Lazio. Mister Massimiliano Allegri punterà sul solito 3-5-1-1 con Di Maria alle spalle di Milik. Appuntamento domenica 16 aprile al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia alle ore 18.

SASSUOLO

(4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.: F. Dionisi.

JUVENTUS

(3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. All.: Allegri.

Roma-Udinese

Mourinho sempre più pragmatico: i tre punti con l’Udinese sono obbligatori per confermare il terzo posto, conquistato nell’ultima giornata dopo il successo per 1-0 “di rigore” sul Torino firmato Dybala. Là davanti, Abraham torna dal 1′. Appuntamento domenica 16 aprile allo stadio “Olimpico” di Roma alle ore 20,45.

ROMA

(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

UDINESE

(3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. All.: A. Sottil.

Fiorentina-Atalanta

Gara da “1×2”, come si diceva un punto. Cabral sfida Højlund in una partita che si preannuncia ricca di gol. Appuntamento lunedì 17 aprile alle 20,45 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

FIORENTINA

(4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Cabral, Ikoné. All.: Italiano.



ATALANTA

(3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Lookman, Højlund, Boga. All.: Gasperini.

