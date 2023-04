Arbitri di serie A: torna Massa dopo il rosso a Lukaku, Di Bello retrocesso al Var

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nella scala dei valori degli arbitri di serie A c’è chi sale e chi scende, almeno a giudicare dalle designazioni di Gianluca Rocchi per la 30a giornata. Davide Massa, a riposo nello scorso turno di campionato dopo le polemiche seguite all’espulsione di Romelu Lukaku in Juventus-Inter di Coppa Italia, tornerà in campo per dirigere Bologna-Milan: a coadiuvarlo ci sarà Marco Di Bello, “retrocesso” al Var dopo la bufera nata per l’arbitraggio in Lazio-Juventus.

Dopo il caso Lukaku Massa dirige Bologna-Milan

L’arbitro Davide Massa era rimasto a riposo nello scorso week end dopo le polemiche seguite cartellino rosso sventolato contro Romelu Lukaku in Juventus-Inter di Coppa Italia: il direttore di gara non aveva sentito i cori razzisti nei confronti del belga, poi espulso per quella che Massa ha ritenuto un’esultanza polemica.

Evidentemente il comportamento del fischietto di Imperia non è stato considerato erroneo dal designatore Gianluca Rocchi, visto che Massa tornerà subito ad arbitrare una big nella 30a giornata: è stato designato per Bologna-Milan insieme agli assistenti Colarossi e Del Giovane e al quarto uomo Colombo. Al Var ci sarà Marco Di Bello, “retrocesso” davanti allo schermo dopo le polemiche, sia da parte bianconera che biancoceleste, seguite a Lazio-Juventus.

Designazioni: Pairetto per l’Inter

Luca Pairetto dirigerà invece Inter-Monza, con Vecchi e Rossi come assistenti, Rutella quarto uomo e Valeri al Var. Per la capolista Napoli impegnata contro il Verona è stato invece designato Federico La Penna, direttore di gara che ha arbitrato appena 5 incontri in questo campionato di serie A (Rocca-Cipriani la coppia di assistenti, con Marcenaro quarto uomo e Nasca al Var). Roma-Udinese è stata affidata a Giua (Preti-Lombardo gli assistenti, Sacchi quarto uomo e Banti alla review), mentre Spezia-Lazio di domani sarà diretta da Irrati, con Bremes e Scarpa assistenti, Santoro quarto uomo e Di Paolo al Var.

Juventus e la regola del 3-0 con Rapuano

I tifosi della Juventus che credono nei precedenti possono esultare per la designazione di Antonio Rapuano: quello contro il Sassuolo sarà il terzo incontro dei bianconeri in questo campionato diretto dal fischietto di Rimini. Non solo la Juventus ha vinto le altre due partite dirette da Rapuano, contro il Sassuolo nel girone d’andata e in casa della Salernitana, ma in entrambi l’ha fatto col punteggio di 3-0.