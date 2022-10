08-10-2022 16:34

Si torna a parlare di Nazionale di Calcio e succede in occasione dei sorteggi di qualificazione in programma a Francoforte alle ore 12.20 di domani.

Cinquantatré le nazioni coinvolte che verranno suddivise in 7 gironi da 5 squadre e 3 gironi da 6.

Il regolamento prevede che le gare andranno in scena da marzo a novembre 2023, le prime due qualificate di ogni gruppo accederanno direttamente alla fase finale mentre gli ultimi tre posti verranno assegnati tramite un playoff, con semifinali e finali, nel marzo 2024. In questo caso saranno 12 le formazioni che si contenderanno l’accesso, verranno distribuite in 3 percorsi da 4 squadre ciascuno; di sicuro ci saranno fra di loro le vincitrici dei rispettivi gruppi di Nations League dalla Lega A alla Lega C a meno che non avranno già ottenuto il pass tramite i gironi diretti di qualificazione (in questa circostanza sopravanzerà la 2° classificata della Lega in questione).

L’Italia sarà rappresentata dal c.t. Roberto Mancini e dal presidente federale Gabriele Gravina e gioverà dell’inserimento da testa di serie ma potrebbe comunque incontrare Francia ed Inghilterra, in seconda fascia, mentre eviteranno Danimarca, Belgio, Polonia, Portogallo, Ungheria e Svizzera.