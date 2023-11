Qualificazioni Europei, Italia-Macedonia del Nord: info, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Cresce l'attesa per lo scontro cruciale tra gli azzurri e la selezione nord macedone: Spalletti dovrà rinunciare a Bastoni. Le possibili scelte dei tecnici.

16-11-2023 17:00

L’Italia è pronta a calcare il prato dell’Olimpico per il nono appuntamento della qualificazione a Euro 2024. La squadra di Luciano Spalletti, nella serata di domani, venerdì 17 novembre, affronterà la Macedonia del Nord: sarà fischio d’inizio alle 20:45. Vietato commettere passi falsi per gli Azzurri che, in caso di vittoria, aggancerebbero l’Ucraina al secondo posto del gruppo C, giocandosi tutto nel match proprio contro la formazione di Rebrov.

Qualificazioni Euro 24, Italia-Macedonia del Nord: dove vederla in diretta tv e streaming

L’appuntamento per tutti i tifosi e gli appassionati è fissato a domani, venerdì 17 novembre, per la gara tra Italia e Macedonia del Nord. La sfida, che andrà in scena all’Olimpico a partire dalle 20:45, sarà cruciale per la qualificazione degli Azzurri a Euro 2024. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Rai 1, mentre in streaming basterà scaricare l’applicazione RaiPlay su smartphone o tablet.

Le probabili formazioni

Luciano Spalletti potrebbe optare per un 4-3-3 con Donnarumma tra i pali e Darmian, Acerbi, Gatti e Dimarco a comporre la difesa. A centrocampo, la scelta potrebbe ricadere su Barella, Jorginho e Bonaventura. Per quantro riguarda l’attacco, il tridente potrebbe essere composto da Politano, Raspadori e Zaniolo. Il ct dell’Italia è stato costretto a rinunciare a Bastoni: il difensore dell’Inter ha lasciato Coverciano a causa di un problema al polpaccio. Al suo posto, c’è Mancini della Roma.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Acerbi, Gatti, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Politano, Raspadori, Zaniolo. Ct: Spalletti.

Il ct della Macedonia del Nord Milevski potrebbe scegliere il 3-5-2 per la gara contro l’Italia. Dimitrievski in porta, con Manev, Serafimov e Musliu in difesa. A centrocampo, potrebbero giocare Ashkosvki, Elezi, Atanasov, Bardhi e Alioski, mentre in avanti potrebbero essere schierati Elmas e Miovski.

Macedonia del Nord (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. Ct: Milevski.

I precedenti

Italia e Macedonia del Nord si sono affrontate all’andata delle qualificazioni per Euro 2024. Lo scorso 9 settembre, giorno dell’esordio di Luciano Spalletti alla guida degli Azzurri, la gara è terminata con il risultato di 1-1 per effetto del botta e risposta tra Immobile e Bardhi. La squadra di Miovski, tuttavia, evoca ricordi amari ai tifosi della Nazionale italiana, specialmente a causa dell’eliminazione subita durante le semifinali dei playoff a Palermo. La sconfitta, arrivata con il gol al 92′ di Trajkovski, ha impedito all’Italia di Mancini di qualificarsi ai Mondiali, segnando la seconda esclusione consecutiva della competizione mondiale.