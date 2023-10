Euro2024, da domenica a martedì quanti big-match: riflettori su Norvegia-Spagna e Grecia-Olanda

Le nazionali stanno incominciando ad occupare i posti per l'Europeo in Germania e le prossime sfide saranno determinanti: programma e classifiche

Le qualificazioni al prossimo Europeo entreranno nel vivo con le ultime partite decisive. Oltre alla Germania, anche Portogallo, Francia e Belgio hanno staccato il pass per la manifestazione e se ne potrebbero aggiungere altre nelle prossime giornate. Le combinazione sono varie ed aspetteremo il verdetto del campo. Da domenica 15 a martedì 17 ottobre, molte saranno le sfide interessanti e da tenere d’occhio. Da Norvegia-Spagna a Grecia-Olanda, decisive per continuare il percorso in estate, a gare da grande palcoscenico come Inghilterra-Italia.

L’Olanda trema, lo Norvegia a un bivio

Dopo la sconfitta contro la Francia di Mbappé, in Olanda la temperatura si è abbassata. La Nazionale ha solo una possibilità per non complicare la qualificazione: vincere in Grecia. Ora i biancoblu sono al secondo posto nel gruppo B con tre punti di vantaggio, ma hanno una gara in più. Decisiva anche Norvegia-Spagna. La squadra di Haaland deve conquistare i tre punti per continuare a sognare, lo stesso vale per la Roja per cercare di strappare il primo posto alla Scozia.

L’alternativa per gli scandinavi è di sperare nel primo o secondo posto della Serbia nel girone G e prendere il suo posto negli spareggi, dove si considereranno le 4 vincenti delle tre leghe di Nations League o quelle che vengono subito dopo nella graduatoria, nel casso in cui chi fosse al comando avesse già staccato il pass per la Germania. Ragionamento che vale anche per le altre nazioni.

Tre punti importanti anche nel match tra Galles e Croazia, in lotta con la Turchia per due posti al prossimo Europeo. Dopo il Belgio, anche l’Austria potrebbe ufficializzare la sua presenza al torneo con una vittoria contro l’Azerbaigian, unico risultato per non fare calcoli.

L’alternativa sarebbe sperare in almeno un pari dei diavoli rossi contro gli undici di Andersson e non perdere con più di tre gol di scarto la propria sfida. A chiudere la giornata ci sarà l’ennesima rivincita tra Inghilterra e Italia, che potrebbe valere oro.

Qualificazioni Europeo, il programma

DOMENICA 15 OTTOBRE

GIRONE A

Georgia-Cipro ore 15.00

Norvegia-Spagna ore 20.45

GIRONE D

Turchia-Lettonia ore 20.45

Galles-Croazia ore 20.45

GIRONE E

Repubblica Ceca-Isole Far Oer ore 18.00

Kosovo-Israele RINVIATA

GIRONE I

Svizzera-Bielorussia ore 18.00

Romania-Andorra ore 20.45

LUNEDÌ 16 OTTOBRE

GIRONE B

Gibilterra-Irlanda ore 20.45

Grecia-Olanda ore 20.45

GIRONE F

Azerbaigian-Austria ore 18.00

Belgio-Svezia ore 20.45

GIRONE J

Bosnia-Portogallo ore 20.45

Islanda-Liechtenstein ore 20.45

Lussemburgo-Slovacchia ore 20.45

MARTEDÌ 17 OTTOBRE

GIRONE C

Inghilterra-Italia ore 20.45

Malta-Ucraina ore 20.45

GIRONE G

Lituania-Ungheria ore 20.45

Serbia-Montenegro ore 20.45

GIRONE H

Finlandia-Kazakistan ore 18.00

Irlanda del Nord-Slovenia ore 20.45

San Marino-Danimarca ore 20.45

Qualificazioni Euro 2024, le classifiche

Gruppo A

Scozia 15 Spagna 12 * Norvegia 10 Georgia 4 * Cipro 0

Gruppo B

Francia 18 Grecia 12 Olanda 9 * Irlanda 3 Gibilterra 0 *

Gruppo C

Inghilterra 13 Italia 7 * Ucraian 7 Macedonia del Nord 7 Malta 0

Gruppo D

Turchia 13 Croazia 10 * Armenia 7 Galles 7 * Lettonia 3

Gruppo E

Albania 13 Polonia 9 Repubblica Ceca 8 * Moldavia 8 * Isole Faroe 1

Gruppo F

Belgio 16 Austria 13 Svezia 6 * Azerbaijan 4 * Estonia 1

Gruppo G

Ungheria 10 * Serbia 10 Montenegro 8 Bulgaria 2 Lituania 2

Gruppo H

Slovenia 13 Danimarca 13 Finlandia 12 Kazakhistan 12 Irlanda del Nord 3 San Marino 0

Gruppo I

Svizzera 14 * Romania 13 Israele 11 * Kosovo 7 Bielorussia 5 Andorra 2

Gruppo J

Portogallo 21 Slovacchia 13 Lussemburgo 11 Bosnia ed Erzegovina 9 Islanda 7 Liechtenstein 0