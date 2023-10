Euro 2024: le nazionali qualificate, Lukaku furioso, meraviglia Mbappè, tensioni in Liechtenstein

La Francia, il Portogallo e il Belgio hanno staccato il pass per l'Europeo e raggiungono la Germania. Tutti i risultati e il racconto della serata

Gol, sfuriate e momenti di alta tensione hanno incorniciato le partite di qualificazione all’Europeo. La Francia, il Portogallo e il Belgio, hanno raggiunto la Germania e si sono qualificate aritmeticamente per il torneo. È stata la notte delle punte, con Ronaldo che ha raggiunto quota 125 gol e ha poi scritto anche un nuovo record, Mbappé superstar e Lukaku furioso. A macchiare la serata sono stati i momenti di panico in Liechtenstein-Bosnia: dodici minuti di fuoco, prima del ritorno alla normalità.

Mbappé show, Lukaku furioso, Ronaldo scrive la storia

Ci perdoneranno i francesi e gli italiani se paragoniamo il gol di Mbappé a quelli di Del Piero, ma la stella del Psg ce l’ha servito sul piatto d’argento: tiro a giro dalla sinistra e pallone nel sette. Una meraviglia che ha lasciato a bocca aperta anche i tifosi dell’Olanda.

L’attaccante ha poi coronato la sua serata con una doppietta. Ora gli Orange non potranno sbagliare le prossime partite, per non mettere a rischio la qualificazione all’Europeo e per non passare dai playoff. E quella contro la Grecia sarà la gara chiave, per cercare di prendersi la seconda posizione, ora dei biancoblu dopo la vittoria in Irlanda.

CR125, possiamo definirlo così dopo la doppietta contro la Slovacchia. Ronaldo non smette di segnare, il Portogallo non smette di vincere. Il portoghese è diventato il primo giocatore a qualificarsi per la sesta volta in carriera ad un campionato Europeo. La nazionale di Martinez ha mostrato un gran livello di gioco e ha saputo integrare tutti i giocatori, anche Goncalo Ramos autore dell’altro gol. Gli avversari hanno provato a riaprirla con Hancko e Lobotka, ma i rossoverdi con un leggero brivido hanno portato a casa i tre punti.

Serata diversa per Lukaku, che è apparso molto nervoso nel match contro l’Austria, vinto dai Diavoli Rossi. La punta della Roma ha colpito una traversa, poi ha segnato ed infine, dopo il rosso a Onana, è stato al centro di una mischia in cui i compagni hanno dovuto trattenerlo per evitargli lo scontro fisico con Wimmer. Da un attaccante a un altro, la scena se l’è presa Lukebakio, autore di due gol. Nel finale Laimer e Sabitzer hanno fatto tremare Tedesco, ma ormai era troppo tardi. Di seguito tutti i risultati di venerdì 13 ottobre:

GIRONE B

Irlanda-Grecia 0-2

Olanda-Francia 1-2

GIRONE F

Estonia-Azerbaigian 0-2

Austria-Belgio 2-3

GIRONE J

Islanda-Lussemburgo 1-1

Liechtenstein-Bosnia Erzegovina 0-2

Portogallo-Slovacchia 2-3

Tensione in Liechtenstein-Bosnia, cosa è successo

A Vaduz la serata è stata complicata. Il motivo? Lancio di fumogeni da parte di entrambe le tifoserie. L’arbitro ha dovuto interrompere tre volte il gioco, fino alla momentanea sospensione. Per tornare alla normalità è servito anche l’intervento di Edin Dzeko, che ha tranquillizzato i tanti bosniaci presenti. Dopo circa dodici minuti molto tesi la partita è ripresa.

Euro 2024, le nazionali qualificate

Oltre alla Germania, paese ospitante del prossimo Europeo, altre tre nazionali hanno staccato aritmeticamente il pass. Quali? Il Portogallo, la Francia e il Belgio, prime dei rispettivi gironi. La nazionale di Martinez ha dominato il gruppo J con sette vittorie in sette partite, con un Ronaldo ancora abbagliato dalla luce del gol.

Percorso netto anche per i Blues di Mbappé. La squadra di Lukaku ha invece sporcato la sfilza di vittorie con un pareggio, che però non ha cambiato nulla. I soli sei punti della Svezia, terza in classifica, hanno regalato in anticipo a Tedesco il biglietto per la prossima estate.

