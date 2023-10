Euro 2024, Ronaldo show: aggressione e standing ovation. L'Austria stacca il pass qualificazione, i risultati

Tutti i gol e i risultati della serata di qualificazione al prossimo Europeo in Germania. L'Austria è l'ottava squadra a staccare il pass, il Portogallo di Ronaldo continua lo show

17-10-2023 11:39

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Il quadro verso Euro 2024 inizia a diventare più chiaro. L’Austria con una vittoria stacca il pass qualificazione e va ad aggiungersi alle altre sette: Germania, Francia, Belgio, Portogallo, Turchia, Spagna, Scozia. Non smette di segnare Ronaldo, protagonista di una serata dai sentimenti contrastanti, prima colpito da un tifoso e poi acclamato da una standing ovation.

Dai gol alle notizie di cronaca, quelle brutte e che non vorremmo mai sentire: Belgio-Svezia non si è conclusa per l’attentato di Abdesalem Lassoued, terrorista islamico, che ha ucciso due persone, entrambe svedesi, con un kalashnikov in centro a Bruxelles. L’assassino, dopo diverse ore, è stato bloccato dalla polizia e colpito; in seguito è morto in ambulanza. La partita per ovvie ragioni è stata sospesa, con i tifosi rimasti per lungo tempo nello stadio e poi evacuati, scortati dalle forze dell’ordine.

L’Olanda respira al 90′, Austria all’Europeo, paura in Belgio

Dall’orrore in Belgio al campo, tanti gol e alcuni verdetti hanno accompagnato la serata. L’Austria ha staccato il pass per l’Europeo, vincendo di misura contro l’Azeirbagian: decisivo il gol di Sabitzer su rigore. Tira un sospiro di sollievo anche l’Olanda, che grazie al penalty realizzato da Van Dijk al 93′ contro la Grecia ha ora il destino nelle proprie mani: gli Orange affronteranno nei prossimi due match Irlanda e Gibilterra e basterà una vittoria. Pokerissimo del Portogallo contro la Bosnia: protagonista Ronaldo con un doppietta, in gol anche Joao Felix, Bruno Fernandes e Cancelo. Largo successo anche per l’Irlanda contro Gibilterra, che ha ancora una speranza: lo spareggio. Per giocarlo però dovrà tifare Paesi Bassi nelle prossime partite. L’Islanda passeggia contro il Liechtenstein con un netto 4-0. Vince invece di misura la Slovacchia con il Lussemburgo, grazie alla rete di Duris.

Ronaldo, l’aggressione di un invasore e la standing ovation

Quando ti chiami Cristiano Ronaldo sai che il gol prima o poi arriverà. Da venti anni la storia non è cambiata, l’attaccante continua a segnare e a macinare record. 127 reti con il Portogallo, ma non è tutto: CR7 con lo scavetto contro la Bosnia ha superato Haaland nella classifica marcatori dell’anno solare, che ora comanda a 40 gol. Una serata magica per il bomber del Al Nassr, macchiata da un episodio: nel primo tempo un invasore è riuscito a colpirlo all’altezza del calcio d’angolo. Il pronto intervento della sicurezza a bordo campo ha evitato il peggio, ma il giocatore ha subito un paio di colpi. Nel secondo tempo però, l’ex Juve si è goduto una fragorosa standing ovation al momento della sostituzione, con tutto il Bilino Polje di Zenica ad applaudirlo. A38 anni come a 20, con la stessa voglia di lasciare il segno.

Qualificazioni Euro 2024, tutti i risultati

Di seguito i risultati delle partite di ieri 16 ottobre 2023:

GIRONE B

Gibilterra-Irlanda 0-4

Grecia-Olanda 0-1

GIRONE F

Azerbaigian-Austria 0-1

Belgio-Svezia SOSPESA

GIRONE J