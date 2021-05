Rafa Nadal troppo forte, Jannik Sinner eliminato a Roma

Niente da fare per Jannik Sinner: il tennista azzurro è stato eliminato al secondo turno degli Internazionali di Roma da Rafael Nadal. Il campione spagnolo, che al Foro Italico si è imposto ben nove volte in carriera, ha battuto l’altoatesino per due set a zero, con i parziali di 7-5, 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Agli ottavi affronterà Shapovalov.

Sinner lotta, mostra una grande tenuta mentale al cospetto del fuoriclasse di Manacor, e gioca alla pari per buona parte del match, ma non riesce ancora a contenere Nadal quando alza il livello delle sue giocate. L’azzurro deve anche lavorare sul servizio, un altro punto debole da colmare al più presto.

IL MATCH

Primo set equilibrato e combattuto: subito al via break di Sinner e controbreak immediato di Nadal, al quinto game ancora l’altoatesino ruba il servizio allo spagnolo che risponde prontamente nel game successivo. Il campione di Manacor alza il ritmo e il livello delle sue giocate, l’azzurro salva 3 set point al decimo game ma cede al dodicesimo e permette a Nadal di chiudere sul 7-5.

Grande intensità anche nel secondo set: Sinner conquista il break al terzo game, Nadal controbreakka all’ottavo gioco. Lo spagnolo ancora alza il suo livello nel momento decisivo del match: l’azzurro annulla tre match point ma al quarto si arrende. Nadal agli ottavi.

OMNISPORT | 12-05-2021 21:26