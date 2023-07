RaiSport spiega rinuncia a gara A in chiaro, la decisione su Coppa Italia

L'amministratore delegato Roberto Sergio spiega i motivi per cui la RAI ha rinunciato alla Serie A in chiaro ma adesso attende la Coppa Italia ed Euro2024

Perchè la Rai non ha partecipato al bando sulla Serie A, quanto manca all’acquisizione dei diritti tv sulla Coppa Italia, tutte le novità della domenica sportiva completamente rifondata per la prossima stagione con Europei di calcio 2024 e all-in per le prossime Olimpiadi in chiaro: questo e molto altro è stato annunciato in occasione dei 60anni del Centro di Produzione televisiva Rai di Napoli, alla presentazione dei nuovi palinsesti televisivi dell’emittente pubblica di stato.

La Rai attende-ma non troppo-per l’acquisizione della Coppa Italia

Alla presentazione ufficiale dei palinsesti è stato mostrato un video celebrativo da pelle d’oca – della durata di quasi 10 minuti – per raccontare la storia televisiva dell’informazione Rai, la celebrazione dell’ultima stagione televisiva e la prossima e imminente offerta televisiva sui canali RAI. Non mancano però gli spunti di polemica. Per quanto riguarda i diritti tv degli eventi sportivi, si parte subito con una prima e imminente scadenza per la presentazione delle offerte ufficiali per il bando della Coppa Italia in chiaro o a pagamento: entro il 13 Luglio 2023 ore 10.00 dovranno essere presentate le offerte per il bando sulla Coppa Italia per le stagioni 2024-27. Presenti all’evento l’amministratore delegato RAI Roberto Sergio, il presidente RAI Marinella Soldi, Elena Capparelli direttrice di RaiPlay, Stefano Coletta nuovo direttore di distribuzione dell’offerta RAI e tutti i vari direttori di rete e di genere tra cui Jacopo Volpi neo direttore di RaiSport e il confermatissimo Paolo Petrecca alla direzione di RaiNews24.

Le parole dell’ad Roberto Sergio sulla possibile Coppa Italia in RAI

Spazio anche allo sport, con un monito iniziale da parte dell’ ad Roberto Sergio che a precisa domanda sui possibili diritti televisivi della prossima stagione ha spiegato il perchè alla fine la RAI si sia tirata fuori sulla gara in chiaro di Serie A: “Sono costi insostenibili anche dal punto di vista pubblicitario, non ha senso partecipare per ottenere una sola gara a settimana. Stiamo valutando se partecipare al bando della Coppa Italia in chiaro, ne parleremo nel Cda dell’11 Luglio. La RAI non crede di partecipare a quel sistema di base d’asta minima. Stiamo investendo molto sugli sport femminili, abbiamo preso i mondiali femminili, lavoriamo per prendere anche molto altro”.

Jacopo Volpi, direttore RaiSport, annuncia Domenica Sport Live

Cresce l’attesa di sapere quali potranno essere le novità dei palinsesti sportivi in RAI per le prossime stagioni. A spiegare il tutto è stato il Jacopo Volpi che, alla sua prima apparizione pubblica da neo-direttore di RaiSport, ha spiegato la centralità dello sport per le reti RAI ed annunciato le novità in arrivo: “Anche l’offerta sull’ultima Coppa Italia era fuori mercato, così come sulla Serie A in chiaro con l’ipotesi della partita o il sabato o il lunedì ma non volevamo mettere in competizione i vari canali RAI tra di loro. Di sport ne faremo tanto, sarà una bella stagione, la domenica pomeriggio racconterà lo sport no-stop: partirà dalle 16 e arriverà fino alle 19.45 con 90esimo minuto. A chiusura di giornata ci sarà la Domenica sportiva.

Le strategie di Volpi per rivalorizzare il canale di RaiSport

Spazio anche agli eventi di massima punta su cui la RAI non perde il primato:“A fine stagione partiranno anche gli Europei e la RAI avrà 31 partite in chiaro, in cui faremo avvicinamento, tante prime serate, una seconda serata dedicata al dopo partita, poi le Olimpiadi dove lavoreremo sia su Rai2 che su Raisport con un’offerta eccezionale da 330 ore complessive. Ci saranno anche tanti programmi importanti su Raisport Hd dove faremo vedere tutti i gol e le interviste in chiaro della Serie A delle partite giocate: lo sport in Rai funziona” ha aggiunto Jacopo Volpi a testimonianza che la RAI non rinuncia al racconto degli eventi di sport internazionale.

Il palinsesto completo della nuova RaiSport tra certezze e novità

Questi i programmi per la prossima stagione

RAI SPORT LIVE

DA DOMENICA 1° OTTOBRE 2023

ORE 16:00

Restituire allo sport della domenica uno spazio live su Rete Generalista. Grandi Eventi degli Sport Olimpici, partite di cartello dei campionati delle discipline più importanti, uno studio che aggiorna sugli altri avvenimenti della domenica in attesa di dare la linea a 90’ Minuto, classico appuntamento calcistico.

NOVANTESIMO MINUTO

DA DOMENICA 10 SETTEMBRE 2023

ORE 18.25

Storica trasmissione per riepilogo e anticipazioni della giornata di campionato di calcio di serie A.

LA DOMENICA SPORTIVA

DA DOMENICA 20 AGOSTO 2023

IN SECONDA SERATA

Principali eventi sportivi nazionali e internazionali nell’anno in cui lo storico appuntamento della Rai festeggia 70 anni di vita.

L’ALTRA DOMENICA SPORTIVA

DA DOMENICA 10 SETTEMBRE 2023

IN SECONDA SERATA

Resoconto della giornata per gli sport Olimpici, Paralimpici, Motori. Risultati e protagonisti in una stagione che culminerà con i Giochi di Parigi 2024.

A TUTTOCAMPO

DA VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2023

IN TERZA SERATA

Approfondimento sportivo, presentazione degli avvenimenti che si terranno

nel weekend e focus sui protagonisti del panorama nazionale e internazionale.

RADIOCORSA

DA GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2023

ORE 19:00

Il mondo del ciclismo in un’ora: risultati, immagini delle gare, interviste ai protagonisti, rievocazioni storiche. In replica su Rai 2 in terza serata.

REPARTO CORSE

DA GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2023

IN SECONDA SERATA

Rubrica di approfondimento sul grande circus delle quattro e delle due ruote con un occhio alle manifestazioni a carattere nazionale. In replica su Rai 2 il giovedì in terza serata.

SPORTABILIA

DA VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2023

ORARIO POMERIDIANO

Un appuntamento consolidato e atteso per raccontare storie e gare dello sport paralimpico.

CALCIO TOTALE

DA LUNEDÌ 11 SETTEMBRE 2023

IN SECONDA SERATA

Commento ai fatti del campionato e anticipazioni sulle coppe europee e sugli altri appuntamenti del calcio di club e delle Nazionali. In replica su Rai 2 in terza serata.