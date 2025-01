Ranking Uefa, la Lazio aiuta tutti: cinque posti in Champions anche nel 2026?

Il successo della Lazio migliora il bottino delle nostre squadre: l'Italia conserva il secondo posto nel ranking Uefa e allunga sulle inseguitrici

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Con le gare di Europa League è calato il sipario sulla settima giornata delle competizioni continentali, al termine della quale l’Italia ha rinsaldato la seconda posizione nel ranking Uefa alle spalle dell’Inghilterra. Ciò, anche per merito della vittoria della Lazio, significa che ad oggi la Serie A qualificherebbe di nuovo cinque squadre alla prossima edizione della Champions.

Ranking Uefa, la Lazio fa sorridere l’Italia

Ottimo il bilancio dei club italiani dopo l’ultima sessione di gare in campo europeo. Cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta: così l’Italia ha allungato nel ranking Uefa su Spagna e Belgio, che occupano rispettivamente terza e quarta posizione. Il successo della Lazio contro la Real Sociedad in Europa League si è sommato a quelli ottenuti da Inter, Milan e Bologna in Champions, mentre la Juventus non è andata oltre lo 0-0 con il Bruges.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Unica in ginocchio la Roma, sconfitta di misura dall’Az Alkmaar: i giallorossi, ora, rischiano pure di restar fuori dai playoff. In base al regolamento, soltanto i primi due Paesi in classifica qualificano cinque squadre alla coppa dalle grandi orecchie: la Serie A, dunque, è pronta a calare il bis dopo l’obiettivo centrato la scorsa stagione che ha spalancato le porte della massima competizione continentale al Bologna.

Perché la vittoria della Lazio vale doppio

Ai fini del ranking valgono i punti acquisiti da ogni squadra in base al risultato di ogni partita. Ma ci sono anche altri fattori che incidono in maniera considerevole, come la posizione finale nella maxi classifica e la qualificazione agli ottavi di finale.

La Lazio è prima in Europa League ed è l’unica squadra della rassegna ad essersi già garantita il passaggio agli ottavi (secondo club italiano ad aver staccato il pass dopo la Fiorentina in Conference): ciò significa 1 punto in più nel ranking, che diventa invece 1,5 per le compagini militanti in Champions.

Ranking, come sono messe le italiane

Partiamo proprio dalla Champions League. All’Inter basta un punto per accedere agli ottavi, mentre Milan (sesto) e Atalanta (settima) saranno certe dell’accesso diretto alla fase successiva se batteranno Dinamo Zagabria e Barcellona, altrimenti rischiano di dover disputare i playoff.

Playoff che sono certi o quasi per la Juventus: solo una complessa combinazione di risultati potrebbe portare i bianconeri agli ottavi. Fuori dall’Europa il Bologna. Per quanto riguarda l’Europa League, la Lazio è già agli ottavi, mentre la Roma non può steccare con l’Eintracht Francoforte se intende giocarsi le sue chance agli spareggi. È già terminata la fase campionato della Conference League con la Fiorentina che ha chiuso al terzo posto volando così agli ottavi.

La classifica del ranking Uefa