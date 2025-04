Reggiana-Cremonese, Dionigi debutta senza Destro, esodo grigiorosso al Mapei

Il nuovo allenatore riparte dal 4-3-2-1 ma senza l'ex centravanti di Milan e Roma. Bagno di folla dei tifosi grigiorossi a Reggio Emilia dove sono attesi oltre mille grigiorossi

La 32esima giornata di serie B si apre con un anticipo da brividi tra Reggiana-Cremonese. La squadra emiliana, guidata per la prima volta da Dionigi, dopo l’esonero di William Viali, prova a uscire da una situazione di classifica allarmante, visto che i granata occupano la diciottesima posizione e a oggi vorrebbe dire retrocessione diretta. Sull’altro fronte, invece, l’armata di Giovanni Stroppa vuole levarsi una volta per tutte la “poker face” e svelare alle contendenti le reali ambizioni da Serie A.

Insomma la sfida del Mapei di questa sera pesa tantissimo sia per una che per l’altra squadra. Il neo tecnico dei padroni di casa Davide Dionigi dovrebbe debuttare senza Mattia Destro; invasione di tifosi grigiorossi pronti a rinnovare la propria fede calcistica.

Dionigi debutta senza Destro

L’ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio di lunedì: Mattia Destro, svincolato, ha firmato con la Reggiana, ma molto probabilmente non partirà tra gli undici titolari contro la Cremonese. L’obiettivo del club emiliano resta quello della salvezza e la lotta diventa sempre più lastricata alla luce della bagarre presente nei bassifondi della classifica.

Ma l’ex centravanti di Milan e Roma non è l’unico fulmine a ciel sereno che ha colpito i granata, visto che il tecnico Viali, dopo la manita subita nel derby contro il Sassuolo (5-1 per la capolista) è stato esonerato.

Al suo posto Davide Dionigi che ritorna in Serie B dopo l’esperienza tutto sommato positiva con il Cosenza. Il nuovo allenatore, reggiano doc, si è espresso in questo modo in conferenza stampa: “Spero con tutto il cuore, e sottolineo la parola cuore, di ripagare questa fiducia per tanti motivi: prima di tutto perché sono un reggiano, sono nato qua, ho la mia famiglia qua, ho mamma, nipoti, sorelle e cognati in questa località quindi non vi nascondo che al primo giorno da parte mia c’è stata un po’ di emozione“

L’esodo dei tifosi grigiorossi al Mapei

I tifosi grigiorossi ci credono, nonostante, il mezzo passo falso maturato tra le mura amiche contro il Cittadella. Al Mapei, infatti, questa sera sono attesi circa 1261 sostenitori pronti a spingere la Cremonese verso il terzo posto.

La squadra di Giovanni Stroppa attualmente si trova in quarta piazza a quota 49, un successo però cambierebbe le carte in tavola visto che si porterebbe a sole tre lunghezze dallo Spezia, impegnato nel complicato derby contro la Sampdoria (altra formazione invischiata nella lotta per non retrocedere). Queste le parole dell’ex tecnico del Monza in vista del match contro la Reggiana: “Sarà una partita con tante insidie, è sorprendente che siano in quella posizione di classifica perché hanno giocatori importanti come dimostrato all’andata, anche se il primo tempo noi abbiamo giocato male. L’altra insidia è il cambio di allenatore: bisogna aspettarsi di tutto, adeguarsi al campo e capire come andarli a prendere, incidere nel palleggio”.

Le probabili formazioni

Dionigi debutta con il 4-3-1-2. Tra i pali Bardi; linea difensiva a quattro architettata da Fiamozzi, Meroni, Lucchesi e Libutti. In mediana spazio a Reinhart supportato da Ignacchiti e Sersanti. In avanti Vergara e Portanova alle spalle dell’ex Cremonese Gondo, unico terminale offensivo. Pochi dubbi anche per Giovanni Stroppa che conferma il consueto 3-5-2. In porta Fulignati e dinanzi a lui ci saranno Ceccherini, Ravanelli e Bianchetti. Trincea a centrocampo con Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte e Azzi. In attacco Johnsen in coppia con Bonazzoli.

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Ignacchiti, Reinhart, Sersanti; Vergara, Portanova; Gondo. All. Dionigi.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Bonazzoli. All. Stroppa.

