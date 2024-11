Reggiana-Sassuolo, moviola: i dubbi sul primo gol, cosa è riuscito a combinare l’arbitro

La prova dell’arbitro Fourneau nell’anticipo di serie B al Maipei Stadium analizzata ai raggi X: incredibile il numero degli ammoniti

Sembrava avviato a una carriera-lampo Fourneau, l’arbitro scelto da Rocchi per Reggiana-Sassuolo in sostituzione del napoletano Maresca, ma il fischietto di Roma si è un po’ inceppato dopo le prime brillanti prove. L’anno scorso solo nel finale ha trovato una certa continuità dopo un anno non eccezionale ed è stato spesso designato in B o come IV uomo. Ha diretto in carriera 43 gare. Vediamo come se l’è cavata ieri nel derby.

I precedenti di Fourneau con Reggiana e Sassuolo

Fourneau aveva tre precedenti con la Reggiana: in passato ha diretto Reggiana-FeralpiSalò (2-2) nel maggio 2017 nei playoff di Lega Pro, Reggiana-Cittadella (0-2) nel gennaio 2021 in Serie B oltre a Reggiana-Sampdoria (1-2), match andato in scena a dicembre 2023 sempre nel campionato cadetto. Sette gli incroci con il Sassuolo che con lui ne aveva vinte 4, pareggiate 2 e persa 1.

L’arbitro ha ammonito 12 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Laudato ed E.Scarpa con Andeng IV uomo, Baroni al Var e Di Vuolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito 12 giocatori: Sersanti (R) al 13′, Thorstvedt (S) al 21′, Laurienté (S) al 28′, Portanova (R) al 28′, Pieragnolo (S) al 43′, Sampirisi (R) al 45’+1′, Marras (R) al 48′, Meroni (R) al 50′, Mulattieri (S) al 68′, Girma (R) al 72′, Paz (S) al 74′, Odenthal (S) al 80′

Reggiana-Sassuolo, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 13′ inizia la galleria dei gialli: ammonito Sersanti, trattenuta su Thorstvedt, al 21′ giallo per Thorstvedt, che sgambetta Reinhart interrompendo la ripartenza della Reggiana, al 28′ tocca prima a Laurentiè e poi a Portanova che battibeccano tra di loro. Al 43′ fallo di Marras di mano ma viene ammonito Pieragnolo per aver messo, andando a contrastare, le mani sul volto dell’avversario. Prima del riposo colpo di testa vincente di Thorstvedt su un calcio di punizione dai 40 metri battuto da Berardi. Proteste granata che chiedevano un fallo. Fourneau convalida. Ammonito Sampirisi per proteste.

Al 58′ ammonito Marras, duro intervento su Pierini. Al 60′ giallo a Meroni per proteste. Al 68′ ammonito Mulattieri ed al 72′ anche Girma per un fallo su Berardi. Al 74′ giallo anche per Paz. All’80’ ammonito Odenthal, che rimedia a un suo errore stendendo Vido. Dopo 6′ di recupero Reggiana-Sassuolo finisce 0-2 e si contano 12 ammoniti, sei per parte.