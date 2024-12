Juventus, il Tar del Lazio boccia il ricorso dei tifosi del Napoli: in ballo la revoca dello scudetto 2018/2019

L'associazione Club Napoli Maradona e il Codacons avevano chiesto la revoca di quel tricolore e l'assegnazione agli azzurri perché il club bianconero avrebbe alterato la gestione finanziaria ed il valore dei calciatori dal 2018 al 2021

Ci sono ferite che tardano a guarire, e che forse non guariranno mai. Quella sera di San Siro, quell’Inter-Juventus 2-3, quel gol di Higuain: per altri, quella mancata espulsione di Pjanic che probabilmente avrebbe modificato l’esito di quella partita e dunque di tutto il campionato.

Napoli, uno Scudetto che brucia ancora

La sconfitta di Firenze, lo Scudetto perso in albergo: il resto è una storia triste e mai dimenticata per molti tifosi del Napoli, e che probabilmente nemmeno la gioia per il terzo Scudetto targato Spalletti ha mai cancellato del tutto. E’ di oggi la notizia che è stato dichiarato inammissibile dal Tar del Lazio il ricorso con il quale l’Associazione Club Napoli Maradona e il Codacons sollecitavano la revoca dello scudetto 2018/19 alla Juventus e la sua assegnazione al Napoli.

Le accuse alla Juventus

La controversia traeva origine dai fatti riguardanti la Juventus, che nella gestione finanziaria nel corso delle stagioni 2018/19, 2019/20 e 2020/21 avrebbe alterato il valore dei calciatori in bilancio, così determinando valori complessivi di apparente equilibrio finanziario, con la possibilità di acquisire calciatori di livello agonistico superiori rispetto alle proprie capacità finanziarie effettive. L’Associazione Club Napoli Maradona e il Codacons, interessate all’assegnazione dello scudetto 2018/19 alla Società Napoli, si sono rivolte al TAR chiedendo l’accertamento dell’illegittimità e il relativo annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC del 30 gennaio 2023.

Stop al ricorso, le motivazioni del Tar

“Contestavano questa decisione – è lo stesso Tar a ricostruirlo in sentenza – nella parte in cui, pur avendo accertato che la Juventus ha alterato la regolarità del campionato 2018/19, non ha disposto la sanzione della revoca dello Scudetto o quantomeno la retrocessione all’ultimo posto in classifica o la penalizzazione di 15 punti, con assegnazione dello scudetto alla seconda, ovvero il Napoli. Con motivi aggiunti, i ricorrenti, premettendo che nelle more alla Juventus è stata inflitta una penalizzazione di 10 punti, hanno impugnato anche questa decisione”.

Il Tar accoglie le eccezioni della Juventus

Il Tar adesso ha ritenuto fondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Juventus che attengono al «difetto di condizioni dell’azione in capo alle associazioni ricorrenti», rilevando che «l’Associazione Club Napoli Maradona e il Codacons pretendono di agire in sostituzione della SSC Napoli Spa per far conseguire a quest’ultima Società lo scudetto 2018/19, e, quindi, un’utilità di stretta pertinenza della stessa. In effetti esse non agiscono per un interesse sostanziale proprio ma per far valere in giudizio una situazione giuridica soggettiva altrui, con la conseguente violazione del principio di divieto di sostituzione processuale» previsto dal Codice.