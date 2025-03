L’Avellino stoppa la Juve Next Gen: Lescano show, inizia male Oddo col Milan Futuro

Bianconeri sconfitti, dopo 13 risultati utili di fila, da una doppietta di Lescano. Oddo inizia male: Milan Futuro ko a Legnago (in 10 nel II tempo)

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Si sono disputate ieri 13 gare della 29^ giornata del campionato di Lega Pro, che terminerà stasera con i 3 posticipi del lunedì. Nel girone A, la Feralpisalò – con un gol al 97’ – riapre il discorso promozione diretta: Padova ko e Vicenza a -3 dal 1° posto. Nel girone B non funziona la cura Massimo Oddo: Milan Futuro battuto in rimonta dal Legnago in 10 per tutta la ripresa. Nel girone C, l’Avellino interrompe la serie positiva della Juventus Next Gen, ma il Cerignola non molla in vetta: 1-0 al Trapani.

Lega Pro, 29^ giornata, i risultati del girone A

Nel girone A, epilogo clamoroso a Salò dove la 1^ rete da professionista di Vesentini riapre il discorso promozione diretta: al 97’ il gol che ha abbattuto il Padova, più volte sollecitato da una buona Feralpisalò, vicina al vantaggio a più riprese. Ne approfitta il Vicenza, che travolge 4-0 l’Arzignano e accorcia a 3 punti dalla vetta: sblocca Ronaldo su punizione, Morra e Capone – sugli assist di Rauti – , mettono il risultato al sicuro, arrotondato da Ferrari.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Termina in parità lo scontro diretto per il 4° posto tra Albinoleffe e Novara. Ospiti avanti con una girata di testa sul cross di Calcagni, ma i seriani impattano nel secondo tempo con Parlati. Animi caldi nel finale con un rosso per parte (Agyemang e Barba).

Lega Pro, 29^ giornata, i risultati del girone A

Nel girone B inizia malissimo l’esperienza di Massimo Oddo sulla panchina del Milan Futuro, battuto in rimonta dal Legnago, che fino a ieri era sul fondo della classifica. Rossoneri avanti di un gol (gran giocata di Omoregbe) e in superiorità numerica dal 43’ del primo tempo: espulso Leoncini. Già prima dell’intervallo arriva il pareggio di Diaby, che ruba palla a Vos e supera Raveyre con uno ‘scavetto’. Al 90’, il portiere del Milan Futuro stende Casarotti in area e provoca il rigore segnato da Bombagi: 4° stop di fila per i meneghini, sempre più a rischio Serie D.

In vetta, la Ternana risponde presente all’acuto dell’Entella e stende la Torres consolidando il 2° posto in classifica (-4 dalla vetta). Ospiti avanti con un colpo di testa di Zecca, ma la squadra di Abate reagisce immediatamente con un’inzuccata di Casasola e sorpassano con un sinistro preciso di Aloi. A inizio ripresa il definitivo 3-1 di Capuano.

Bene il Rimini, che la spunta di misura in casa della Pianese: basta un gol di Malagrida dopo 3’ per vincere la partita, ma è altrettanto decisivo il rigore parato da Vitale a Mignani. Esulta pure il Pineto, che la spunta sul campo del Campobasso: 3-1 per gli abruzzesi, avanti con Gambale, ripresi da Pierno, e poi dilaganti con un gran gol di Schirone e il guizzo di Pellegrino nel finale.

Lega Pro, 29^ giornata, i risultati del girone C

Nel girone C, l’Avellino ferma la serie di risultati utili di fila della Juventus Next Gen, sconfitta dopo 13 partite. Apre Lescano dopo soli 3’, in evidente fuorigioco, pareggia al 9’ Guerra, servito da Pietrelli. Alla mezzora la rete decisiva, ancora di Lescano, che si esalta con una pregevole rovesciata. Gli irpini restano a -5 dal Cerignola, che con un rigore di Capomaggio in avvio piega le resistenze del Trapani e rimane saldo in vetta: 7^ vittoria di fila per gli ofantini, che hanno colpito pure una traversa con Achik.

Rimonta e vittoria del Monopoli, che conserva il 3° posto con il 2-1 ai danni del Messina, in vantaggio nel primo tempo con un preciso sinistro di Dell’Aquila. Il pareggio in apertura di ripresa con il subentrato Pellegrini (grave errore del portiere messinese Meli) e gol vittoria di Grandolfo, sugli sviluppi di un corner calciato da Bruschi. Decisive le parate salva-risultato di Vitale sui tentativi di Crimi e Gelli.

Il Benevento, 4°, non va oltre l’1-1 col Sorrento tra le mura amiche: 3° pareggio di fila per i sanniti, ancora alla ricerca della 1^ vittoria con Pazienza in panchina (il Benevento non vince da 8 partite). Costieri avanti con un colpo di testa di Biagetti, dopo un gol annullato a Musso; risposta dei padroni di casa affidata a Starita.

Stesso risultato in Catania-Foggia, con gli ospiti che sbloccano con Sarr e vengono ripresi da Anastasio: non basta a evitare la contestazione dei tifosi etnei. Altro pareggio nel derby lucano: 2-2 tra Potenza e Picerno. Locali avanti con Caturano, ma ribaltati da Nicoletti e Maiorino. Sempre Caturano sbaglia un rigore nel primo tempo, ma si riscatta segnando il penalty del definitivo pareggio.

Lega Pro, 29^ giornata, le gare di oggi

Si disputano stasera le ultime 3 gare della 29^ giornata del campionato di Lega Pro. Una per girone, tutte alle 20.30. Nel girone A è in programma Renate-Atalanta U23; nel girone B si gioca la delicata Perugia-Ascoli. Nel girone C chiude il derby campano Cavese-Casertana.