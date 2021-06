Rivelato labiale Cr7 a Courtois dopo il ko del Portogallo

Avrebbe voluto affrontare lui l’Italia, ovvio. Non solo perché voleva confermarsi sul tetto d’Europa con il suo Portogallo ma per ricordare a tutti gli azzurri – amici della Juve e rivali – che è sempre lui il numero uno, che dicessero quel che vogliono. E’ stata invece l’ennesima serata amara per Cristiano Ronaldo la sua ultima gara in un campionato europeo. Il Belgio l’ha sbattuto fuori agli ottavi, il cerchio che si chiude in una stagione da dimenticare per il fuoriclasse della Juventus.

Lo sfogo di Ronaldo a fine partita

Non ha brillato ma si è reso egualmente pericoloso in partita Cr7, in particolare con una punizione insidiosa e con un assist al bacio non sfruttato ma a fine gara ha perso la testa. La fascia gettata a terra e scalciata, il volto scuro. Pochi minuti, però, poi Ronaldo ha ritovato la lucidità. Ha voluto però dirne quattro a Courtois, il portiere del Belgio autore di alcuni interventi prodigiosi.

Le frasi dette da Ronaldo a Courtois

Dopo il fischio finale Cr7 si è diretto verso Thibaut Courtois con lo sguardo di chi voleva sfogarsi a caldo per la cocente delusione e – come si evince da alcuni video amatoriali diffusi in rete – gli ha detto in un nitido italiano: “Culo, eh?”. Aggiungendo poi in inglese: “Oggi non voleva proprio entrare”. Subito dopo c’è stato anche l’abbraccio con Lukaku che lo ha consolato. Ora il bomber dovrà decidere il suo futuro: rimanere alla Juve o cercare nuovi stimoli altrove?

SPORTEVAI | 29-06-2021 08:48