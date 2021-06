L'ha fatto di nuovo, scoppia un'altra bufera su Ronaldo

Ronaldo l’ha fatto di nuovo. Troppo forte la delusione per l’eliminazione col suo Portogallo già agli ottavi di finale di Euro 2020, il campione della Juventus non ha resistito e a dato sfogo alla sua rabbia poco dopo la conclusione della partita col Belgio. Dopo aver abbracciato Lukaku e dopo aver a lungo inveito contro la malasorte – o chissà cosa – al centro del campo, Cr7 nel prendere la via degli spogliatoi ha ripetuto un brutto gesto, che già alcuni mesi fa lo aveva esposto a un mare di critiche.

Ronaldo si toglie la fascia da capitano e la calcia via

Per la verità già al momento del fischio finale il capitano del Portogallo si era tolto la fascia e l’aveva lanciata a terra. Poi però, forse pentito, l’ha raccolta e ha ricevuto l’abbraccio di Lukaku. Dopo, però, l’ha fatto ancora. Nel prendere la via degli spogliatoi, Cr7 si è liberato nuovamente della fascia e l’ha gettata sulla pista di atletica dello stadio La Cartuja di Siviglia. Non contento, le ha pure dato un bel calcio, facendola rotolare per alcuni metri. E quando un inserviente l’ha raccolta e gliel’ha consegnata, l’ha mandato a quel paese. Stesso gesto rabbioso, anche se in quel caso motivato dalla protesta per un clamoroso gol non concesso, tenuto in occasione di Serbia-Portogallo, valevole per le qualificazioni mondiali.

Ronaldo calcia via la fascia e scatena il putiferio

I primi a beccarlo sono stati i tifosi belgi – avvertito nitidamente un ironico “Siiiuu”, l’iconica esultanza di Cr7, al momento di lasciare lo stadio – poi però il processo a Ronaldo si è spostato sui social. “Un gesto del genere testimonia che il campione c’è, l’uomo no”, ammette un tifoso della Juventus. “Basta, che se ne vada via”, è l’auspicio di un altro. Anche se non sono pochi quelli che provano a difenderlo: “Un gesto del genere dimostra semplicemente che non ci sta a perdere e che ha il dna di un vincente. Stop”. Ma è soprattutto in Portogallo che i tifosi si sono risentiti. Tanti i commenti sui social e sui forum dei quotidiani specializzati, da A Bola a Record, per finire a O Jogo. “Che mancanza di rispetto per la nazionale” e “Almeno la fascia è riuscita a calciarla, tiri in porta col pallone vero zero”, i commenti più frequenti.

