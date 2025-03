Roma-Atletico Bilbao, moviola: che paura sul gol al 93’, riflettori sull’espulsione

La prova dell’arbitro Scharer all’Olimpico negli ottavi di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto svizzero ha ammonito tre giocatori

Classe 1988 Sandro Schärer, la scelta per Roma-Atletico Bilbao, ha cominciato nel 2004 ed è riuscito a raggiungere il massimo campionato svizzero l’1 dicembre 2013, diventando arbitro internazionale solamente due anni dopo, nel 2015. Nella stagione 2023/24, Schärer ha arbitrato nel campionato svizzero, la Super League, ben 11 incontri, dimostrando la sua abilità nel gestire situazioni complesse sul campo. ha avuto l’opportunità di dirigere partite prestigiose in diverse competizioni Uefa.

In Champions League, ha diretto la partita della fase a gironi tra Inter e la Real Sociedad, conclusa a reti inviolate. Scharer è abbonato invece alla nazionale italiana, che ha diretto 4 volte. L’ultimo precedente il successo degli azzurri di Spalletti in Francia per 3-1. Internazionale dal 2015, Scharer ha diretto anche Real Madrid-Atalanta dello scorso 14 agosto, valido per la finale della Supercoppa Europea portata a casa dai ‘Blancos’ col punteggio di 2-0. In molte occasioni, comprese le partite arbitrate agli Europei, Scharer ha manifestato un’abitudine particolare, ovvero quella di segnarsi gli ammoniti a penna sulla mano e non sul taccuino. Vediamo come se l’è cavata ieri all’Olimpico il fischietto elvetico.

I precedenti di Scharer con la Roma

Un solo precedente c’era tra la Roma e l’arbitro Schärer. Sempre in Europa League, sempre agli ottavi e sempre contro una squadra basca. Si tratta della sfida andata in scena all’Olimpico contro la Real Sociedad il 9 marzo 2023. Una gara vinta 2-0 dai giallorossi guidati allora da José Mourinho grazie alle reti di El Shaarawy (13′) e Kumbulla (87′)

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti De Almeida ed Erni con Tschudi IV uomo, Fedayi San al Var e il tedesco Dankert all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori e ne ha espulso uno. Ammoniti 34′ Jauregizar (A), 39′ Sannadi (A), 72′ Shomurodov (R). Espulso all’ 85′ Alvarez (A, per doppia ammonizione)

Roma-Bilbao, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 10′ graziato Nico Williams dopo un brutto fallo su Svilar. L’arbitro fischia ma sceglie di non ammonire lo spagnolo. Il primo giallo al 19′ per Alvarez che, in scivolata, attera Rensch pronto a crossare verso il centro dell’area. Ammonito la 34′ Jauregizar per fallo su Rensch, al 39′ giallo anche per Sannadi. Al 72′ ammonito Shomurodov Shomurodov, appena entrato in campo, per fallo su Ruiz de Galarreta.

All’ 85′ Alvarez si prende il secondo giallo per una smanacciata su Shomurodov e lascia i baschi in dieci uomini. Al 93′ Shomurodov segna il gol del definitivo 2-1 per la Roma, ma l’esultanza resta in standby in seguito a un check del VAR: confermata la regolarità della rete, l’Olimpico esplode di gioia e dopo il recupero la gara finisce col successo per 2-1 dei giallorossi.