Roma, bufera web su Abisso e sulla telecronaca

Se finisse il campionato oggi la Roma sarebbe in Champions League. La vittoria sul Torino per 2-0 nel posticipo del giovedì del 12° turno di serie A ha portato i giallorossi a scavalcare il Napoli al 4° posto raggiungendo la Juventus a 24 punti al 3°. Ma dopo la gara contro i granata si rinnovano le polemiche per l’arbitraggio, stavolta di Abisso dopo quelle che hanno investito Massa ieri per Inter-Napoli. Ma i tifosi giallorossi se la sono presi per la telecronaca di Sky giudicata sui social non troppo parziale.

Roma-Torino, Abisso nella bufera

Come se non bastassero le polemiche per l’espulsione di Insigne da parte di Massa in Inter-Napoli, Abisso non è stato da meno questa sera. Alcune sue decisioni che hanno inciso sulla partita lo hanno fatto finire sul banco degli imputati. Ha pesato sull’economia della gara l’espulsione per doppia ammonizione di Syngo dopo appena 14 minuti ma anche il rigore procurato da Dzeko per fallo di Bremer in area non ha convinto tutti.

Pistocchi bacchetta Abisso, delirio social

Tra i primi a twittare contro la direzione di Abisso è stato Maurizio Pistocchi ed è stato molto duro: “Rom-Tor 2:0 Indecente la doppia ammonizione a Singo dopo 14’ per un normale fallo di gioco, vergognoso il rigore per un contatto inesistente Dzeko / Bremer. Abisso concede il rigore, il Var Di Bello non lo chiama alla on-field review. il calcio è finito”. In molti la pensano come Pistocchi “arbitraggio OSCENO …espulsione inventata e vantaggio Roma viziata da un fallo su belotti … arbitro a pesca Var al cesso”.

Tifosi Roma contro la telecronaca Sky

Anche i tifosi giallorossi però non le hanno mandate a dire difendendo la “giustezza” della vittoria della Roma e non gradendo la telecronaca Sky, in particolare il giudizio per i due commentatori, Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. “C’è un rosik intorno alla Roma che ha veramente del clamoroso. Giornalisti, addetti ai lavori e tutto il resto del carrozzone che hanno un livore senza precedenti. Che è successo, vi hanno chiuso la porta in faccia a #Trigoria qualche volta?” si chiede questo tifoso giallorosso, più diretto un altro, romanista o laziale (?) che riporta le parole sentite in telecronaca, chissà se in maniera polemica a sua volta: “Dzeko ha simulato….era fuori area” Grazie SkySports per la competenza dei commentatori”.

Ma le critiche non finiscono qui: “Inascoltabile il tifoso granata Marchegiani” e ancora “Veramente c’è qualcuno che ascolta la telecronaca con Marchigiani e Compagnoni? Con quale coraggio?”; “Quindi secondo #Marchegiani per prendere il secondo giallo al 15 del primo tempo devi uccidere una persona… altrimenti è esagerato…”.

SPORTEVAI | 17-12-2020 22:44