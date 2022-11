14-11-2022 11:50

La Roma si lecca le ferite. Le ultime giornate prima della sosta di campionato non sono state certo positive per la squadra di José Mourinho che ha perso tanti punti dalle prime della classe che hanno cominciato a correre come non mai. La sconfitta nel derby ed i pareggi con Sassuolo e Torino non possono certo soddisfare i tifosi giallorossi che si auguravano di poter lottare per una posizione tra le prime quattro della classe.

Roma: Dybala è tornato Joya

A pesare sui risultati della Roma ci sono sicuramente i tanti infortuni che ne hanno condizionato la stagione fino a questo momento. Il più difficile da superare è stato quello di Paulo Dybala che aveva cominciato la stagione dimostrando che l’entusiasmo per il suo arrivo nella capitale non era esagerato. Un problema muscolare però ha fermato il suo cammino e solo con il Torino, l’attaccante argentino ha fatto il suo ritorno in campo prima di preparare le valigie in direzione Qatar.

Ora la speranza di Mourinho e di tutti i tifosi della Roma è quella di ritrovare il giocatore argentino nelle migliori condizioni fisiche dopo il Mondiale. Come più volte ha ricordato lo stesso allenatore portoghese, per una squadra come quella giallorossa la sua presenza in campo (come quella di Pellegrini o anche di Wijnaldum) possono fare davvero la differenza. A gennaio i giallorossi sperano di presentarsi al completo per provare a dare la scalata al campionato.

Roma: perché Dybala non ha tirato il rigore

L’ingresso in campo di Dybala nel match contro il Torino ha acceso la luce dei giallorossi che dopo 70 minuti decisamente complicati hanno schiacciato la formazione granata nella propria area di rigore. Come ha sottolineato anche Mourinho dopo la gara, l’ingresso de La Joya ha ridato luce ad una squadra che fino a quel momento sembrava spenta. Ed ha fatto molto discutere la decisione di Belotti di calciare il rigore al suo posto.

Dopo la gara l’argentino ha rivelato che il Gallo aveva chiesto di presentarsi dal dischetto ma alcune tesi rivelano invece che la scelta di non calciare il penalty da parte di Dybala sia dovuta alla paura di un nuovo infortunio. Un mese fa infatti l’attaccante argentino si era infortunato proprio calciando dagli undici metri nel match contro il Lecce.

Roma, il rapporto complicato di Belotti con i rigori

Andrea Belotti è stato uno degli attaccanti più incisivi del nostro campionato negli ultimi anni ma la sua storia rivela anche un rapporto piuttosto complicato con i calci di rigore. Dagli undici metri l’ex attaccante del Torino non è stato quello che si può definire un cecchino. In carriera infatti “il Gallo” ha calciato 36 rigori sbagliandone 10 (ieri il suo tiro è finito contro il palo, ndr), con una percentuale di errore che supera il 27%. A complicare le cose ieri ci sarà stata anche l’emozione di dover tirare un rigore decisivo al minuto 92 contro la sua ex squadra.