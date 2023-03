Dopo l’espulsione sancita dall’arbitro Fabbri il difensore albanese ha provato a giustificarsi accusando di essere stato colpito da Berardi: per i tifosi le immagini parlano da sole

13-03-2023 10:53

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Marash Kumbulla è stato il protagonista in negativo della sconfitta della Roma contro il Sassuolo: il calcio sferrato a Berardi ha provocato la sua espulsione e un rigore che ha permesso ai neroverdi di controllare con maggiore serenità la gara dell’Olimpico. Al momento dell’espulsione, Kumbulla ha provato a giustificarsi accusando Berardi: il labiale del difensore albanese ha generato nuove polemiche tra i tifosi.

L’espulsione di Kumbulla in Roma-Sassuolo

Già prima del cartellino rosso rimediato da Marash Kumbulla la partita della Roma contro il Sassuolo non era di certo in discesa, dato che il punteggio era sul 2-1 per i neroverdi. L’espulsione e il rigore provocato da Kumbulla, però, hanno reso ancor più complicata la rimonta della squadra di José Mourinho.

Nel post gara sono comunque esplose le polemiche da parte della tifoseria romanista: secondo una parte dei tifosi il difensore sarebbe stato provocato. Una tesi che lo stesso Kumbulla ha provato a sostenere con l’arbitro Fabbri nei momenti immediatamente successivi all’espulsione.

Roma-Sassuolo, il labiale di Kumbulla

Durante la diretta tv di Roma-Sassuolo si è visto il labiale di Kumbulla che parla all’arbitro Fabbri. Dopo il cartellino rosso mostrato dall’arbitro, il difensore albanese prova a giustificarsi accusando Berardi di averlo colpito per primo. “Mi ha dato un calcio prima lui e dai al rosso a me?”, dice Kumbulla a Fabbri che però è irremovibile nella scelta dell’espulsione.

Roma-Sassuolo, le accuse dei tifosi

Le immagini, insieme ad altri video spuntati sul web che analizzano al rallentatore lo scontro tra Kumbulla e Berardi, hanno rilanciato le polemiche sull’arbitraggio di Roma-Sassuolo da parte dei tifosi giallorossi. “Berardi distende il piede destro sulle parti basse di Kumbulla e lui non è che reagisce con violenza. Lo spinge col piede come a dire: ‘Oh che c… fai!?!’ Partita rovinata”, accusa Clauzinho su Twitter postando il video del botta e risposta tra i due. “Andava espulso anche Berardi per dirla tutta!!”, aggiunge Falcon. Alessandro concorda: “Male Kumbulla, ma manca una sanzione anche per Berardi”.

“Si, ma non si deve abboccare in queste situazioni, il fallo di reazione comunque lo puniscono. Allora visto che c’eravamo rimessi in partita, bisogna avere nervi saldi”, scrive Dani che non giustifica Kumbulla.