Roma-Inter, moviola: Focus su gol Dimarco, rigore negato e mancato rosso

La prova dell'arbitro Maresca all'Olimpico analizzata ai raggi X da Luca Marelli

07-05-2023 09:49

Era una vecchia conoscenza sia dell’Inter che della Roma Fabio Maresca, che aveva precedenti burrascosi con entrambe le squadre ma Rocchi non ha avuto dubbi nel designare l’arbitro napoletano per il big-match dell’Olimpico. Partita aspra e con diversi casi da moviola ma come se l’è cavata il fischietto partenopeo nel successo per 2-0 dei nerazzurri?

Roma-Inter, i precedenti con le due squadre

Il bilancio di Maresca con la Roma era tutto sommato positivo: 5 vittorie giallorosse, 5 pareggi e 3 sconfitte ma i precedenti con Mourinho no. Lo Special One la passata stagione si era scagliato contro Maresca nel post gara di Roma-Milan: “Complimenti al Milan e non voglio dire niente di più, perché se parlassi domenica non sarei in panchina. Mi causa rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi”. Mou lo aveva criticato anche dopo la rovinosa sconfitta ad inizio campionato con l’Udinese: “Sono una squadra furba, ha esperienza anche per condizionare l’arbitraggio“.

L’Inter aveva un bilancio di 14 partite con Maresca arbitro: 8 vittorie, tre pareggi, tre sconfitte con 3 espulsioni subite e tre rigori assegnati a favore. Gli ultimi tre precedenti coi nerazzurri: Inter-Fiorentina 0-1, Sampdoria-Inter 0-0, Milan-Inter 0-3 (Supercoppa Italiana) ma Maresca riporta alla memoria il gennaio 2021, Udinese-Inter. quando Antonio Conte fu espulso dopo queste parole: “Sei sempre tu Maresca… eh. Sei sempre tu, Maresca. Anche al Var, sei sempre tu. Bravo Maresca!”. L’ex ct azzurro contro l’Udinese se l’era presa per una mancata seconda ammonizione ad Arslan e per il poco recupero concesso: alla fine fu fermato due giornate dal Giudice Sportivo. Il precedente al quale si riferiva Conte invece era durante una partita contro il Parma quando Pairetto non diede un rigore all’Inter per fallo su Perisic: Maresca, che era al VAR, non chiamò il collega a rivedere l’azione e per questo in seguito fu fermato dal designatore Rizzoli.

Roma-Inter, Maresca ha ammonito quattro giocatori

Assistito da Imperiale e Bresmes con Colombo IV uomo, Di Paolo al Var e Paganessi all’Avar l’arbitro Maresca ha ammonito quattro giocatori, di cui uno solo della squadra di Inzaghi: Mancini (R), Pellegrini (R), Lautaro (I), Spinazzola (R)

Roma-Inter, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 12′ entrata in ritardo da parte di Calhanoglu che, in scivolata, prende in pieno la caviglia di Camara. L’arbitro Maresca fischia fallo ma non sanziona il centrocampista nerazzurro. Al 34′ breve check del VAR sul vantaggio nerazzurro di Dimarco. Visionata la posizione di Lukaku dopo il tocco del laterale dell’Inter. Al 47′ manca un’altra ammonizione a Calhanoglu per un intervento pericoloso in scivolata su Pellegrini.

Al 55′ Bove tenta il cross che viene rimpallato, dopo essere finito sulla gamba del laterale nerazzurro, dalla mano di Darmian. Check del VAR che lascia proseguire. Infine al 74′ breve check del VAR sulla seconda rete dell’Inter: regolare la posizione di Lukaku sul lancio iniziale della retroguardia nerazzurra

Roma-Inter, per Marelli è regolare primo gol nerazzurro

A fare chiarezza è Luca Marelli di Dazn che condanna Maresca solo per la gestione dei cartellini: “Non mi è piaciuta la gestione di Calhanoglu da parte dell’arbitro, c’era un giallo su Belotti e anche l’intervento su Pellegrini era pericoloso. Sicuramente il turco meritava almeno un cartellino giallo”. Poi sul primo gol dice: “Check piuttosto lungo sul gol del vantaggio dell’Inter. Dumfries è in posizione regolarissima, ma al momento del tiro di Lukaku ha i piedi in fuorigioco, il belga però non impatta mai sull’azione e non interferisce. Giusto convalidare la rete. Anche sul mani di Darmian decisione corretta, valutazione del Var facilmente prevedibile, il braccio segue il movimento del corpo a scendere verso il terreno di gioco e pertanto non è punibile”.