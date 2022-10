31-10-2022 21:02

La Roma è riuscita a vincere una partita difficile contro l’Hellas Verona: in svantaggio, i giallorossi sono riusciti a battere i padroni di casa (in 10 per più di metà partita) 3-1: in gol Zaniolo, Volpato ed El Shaarawy. Un trionfo importante dopo il ko contro il Napoli e in vista della settimana più importante della stagione, con i giallorossi che devono battere il Ludogorets per accedere agli spareggi di Europa League e col derby domenica prossima.

Roma, le parole di Mourinho

Al termine del match vinto dalla Roma 3-1 col Verona, il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Parto con un sentimento di appoggio al Verona, perché hanno lottato tanto per uscire di qua con un punto. Ci ha creato tante difficoltà anche con l’uomo in più. Hanno fatto anche bene a perdere tempo. Ovviamente sono molto contento per la mia vittoria, ma ho un sentimento positivo per loro”.

“Noi abbiamo fatto di tutto per vincere – continua Mourinho -. Oggi ho fatto tutto quello che mi era possibile, ho cambiato il sistema due volte. Ho creduto nel talento del bambino. Ho creduto che Matic poteva fare la differenza. Hanno fatto tutto. Ovviamente quando si vince al 90′ si puo parlare di fortuna, ma abbiamo cercato questa fortuna”.

Roma, Mourinho elogia Zaniolo e Volpato

Zaniolo? Il suo senso di giocatore di squadra, non sono mai arrabbiato con Zaniolo. È un ragazzo che dà sempre tutto quello che ha. Sono sempre contento. Volpato? Una cosa è un giocatore che si allena solo con la Primavera e un’altra è un giocatore che si allena con la Primavera ma viene a mangiare in prima squadra. Poi c’è chi è passato in prima squadra. Volpato è giovane, ma con un potenziale da prima squadra. Non ho sentito il rischio di schierarlo”. Mourinho ha elogiato i due protagonisti del match: “. È un ragazzo che dà sempre tutto quello che ha. Sono sempre contento. Volpato? Una cosa è un giocatore che si allena solo con la Primavera e un’altra è un giocatore che si allena con la Primavera ma viene a mangiare in prima squadra. Poi c’è chi è passato in prima squadra.. Non ho sentito il rischio di schierarlo”. Mourinho snobba il derby