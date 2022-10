21-10-2022 11:16

Cristiano Ronaldo come Nicolò Zaniolo? Al momento, al netto della stima unanime degli addetti ai lavori italiani e non solo nei confronti dell’attaccante della Roma, l’unico punto in comune tra il fuoriclasse portoghese e il numero 22 della Roma riguarda l’esclusione dalle formazioni titolari delle rispettive squadre nelle ultime due partite. In realtà c’è però un altro aspetto che avvicina i due ed è quello che riguarda la permanenza tutt’altro che certa nelle proprie squadre.

Zaniolo e una panchina “rumorosa”: cosa c’è dietro la scelta di Mourinho?

Dopo aver saltato la gara di ritorno contro il Betis dopo l’espulsione subita all’andata per un’ingenua ed evitabile proteste, in tanti si sarebbero immaginati di vedere Zaniolo in campo dal primo minuto nella successiva partita contro la Sampdoria, anche alla luce della particolare situazione dell’attacco della Roma, privo di Dybala e con Abraham alle prese con un difficile inizio di stagione. Invece Nicolò sul campo dell’ultima in classifica ha racimolato appena una ventina di minuti, pur venendo elogiato da José Mourinho al termine della partita. Che il tecnico abbia deciso di “punirlo” per il rosso in Europa League? Difficile dirlo con certezza, così come immaginare se Zaniolo sarà in campo dall’inizio nel big match del Maradona contro il Napoli. Ancora più difficile è però provare a capire perché la trattativa per il rinnovo del contratto del numero 22 non riesce a decollare, pur essendo stata messa sul tavolo ormai da diversi mesi.

Zaniolo-Roma, la trattativa per il rinnovo non si sblocca

Alla quinta stagione con la Roma, una delle quali però persa interamente a causa del secondo grave infortunio al ginocchio subito in nazionale nel settembre 2020, Zaniolo andrà in scadenza con la Roma nel 2024. Le parti al momento sono divise da un milione: l’agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, ne chiede quattro più bonus, la Roma tre più premi. Non può essere certo questo colmabile gap a frenare il rush finale della trattativa, piuttosto la volontà della società di capire con certezza le condizioni del giocatore prima di farne un punto di riferimento dei prossimi anni e di Zaniolo di comprendere quanto Mourinho lo ritiene centrale in un progetto che negli ultimi mesi ha visto Paulo Dybala diventare l’uomo-simbolo delle ambizioni del club.

Le richieste di Zaniolo e la corte dei grandi club: la posizione della Roma

Di certo in quel milione si nasconde tanto, rappresentando il tetto attuale degli stipendi della Roma, la cifra percepita per intendersi dai big dello spogliatoio, lo stesso Dybala, ma anche Abraham e capitan Pellegrini. Zaniolo, che non ha mai nascosto l’attaccamento al club e ai tifosi della Roma, si sente alla pari dei compagni citati e tale vuole essere considerato. L’altro ostacolo riguarda la valutazione del cartellino: in estate la Roma ha rifiutato offerte da 35 milioni, dando a Zaniolo una stima di circa 60 milioni, che l’entourage del giocatore chiede venga legittimata in termini d’ingaggio. Al momento non sono fissati nuovi incontri, le parti potrebbero rivedersi durante la pausa per i Mondiali, ma non ci sono certezze, nonostante quella scadenza quasi imminente inizi inevitabilmente a mettere fretta soprattutto al club. Sullo sfondo c’è l’interesse, noto alla Roma e all’agente di Zaniolo, di top club italiani ed esteri. Il Tottenham e la Juventus si erano fatte avanti in estate e sono pronte a rifarsi sotto, ma non subito, perché gli Spurs sono alle prese con il dubbio sul futuro di Antonio Conte, noto estimatore di Zaniolo, mentre i bianconeri stanno concentrando i piani di mercato su altri reparti. Attenzione allora al Milan, altra società da tempo interessata a Nicolò e attenta agli sviluppi: il profilo del giocatore è ideale per il progetto della nuova proprietà, attenta ai talenti italiani ed esteri e decisa ad alzare l’asticella degli investimenti.