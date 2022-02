Roma, la pace con Zaniolo rovinata dal Var: bufera su Abisso

05-02-2022 17:11

Sembrava un finale perfetto, già scritto. Il gol da tre punti di Zaniolo segnato allo scadere in pieno recupero a decidere Roma-Genoa, la sua corsa sotto la Curva Sud proprio al termine della settimana che radiomercato ha dato il centrocampista alla Juventus la prossima estate. Insomma una pace coi fiocchi tra lui e i tifosi della Roma. Ed invece ci si è messo il Var, l’arbitro Abisso e un piede di troppo, quello di Abraham il cui pestone è stato evidenziato dalla moviola portando all’annullamento della rete preludio al pari ed ennesima frenata di Mourinho.

Tifosi della Roma contro la decisione di annullare il gol: “Vergogna!”

Dopo una gara senza troppi acuti con la Roma sterilmente in attacco succede di tutto al 90’: Zaniolo segna un gran bel gol, di forza, esulta, si toglie la maglia sotto la Sud (e per questo si becca il primo giallo) al termine di una settimana, l’ennesima delicata per lui dato da molti sotto mirino della Juve la prossima estate. Sarebbe la conclusione ideale quella del gol da tre punti ed invece Abisso annulla per un fallo precedente di Abraham rivisto al Var. Zaniolo di lì a poco viene poi espulso per proteste prendendosi il secondo giallo in pochi minuti.

I social giallorossi ribollono di rabbia: “È arrivato il momento di farsi rispettare un poco” scrive qualcuno, altri rincarano la doce: “Credo sia arrivato il momento di ribellarsi contro questo schifo”, “Una vergogna. Un metro di giudizio cambiato improvvisamente appena facciamo gol, rispetto al genere di falli che invece ha fischiato durante la gara. Ripeto, una vergogna” e “Adesso è ora che la società tiri fuori gli attributi giusti bisogna smetterla di subire questi continui accanimenti da parte degli arbitri fermo restando che comunque non riusciamo a mettere la palla dentro”.

Zaniolo croce e delizia

E lui il protagonista della settimana in casa Roma, nel bene e nel male. Se da una parte le voci che danno la Juventus forte su Zaniolo la prossima estate hanno destabilizzato e non poco i social giallorossi, il campo sembra confermare la forza del giocatore tanto che qualcuno scrive: “L’unico modo per dare un tocco di imprevedibilità alla manovra è dare palla a Zaniolo, sperando si inventi qualcosa. Mi sembra evidente che non può esser sempre questa la soluzione” anche se per altri ancora poco costante: “Zaniolo passa da perdere palloni stupidi a saltare 3/4 avversari come birilli”

Cristante sul banco degli imputati

I tifosi giallorossi molto critici nei confronti del centrocampista: “Mi chiedo cosa ho fatto di male per vedere Cristante titolare da più di 3 anni” scrive qualcuno, lo segue un altro “Mourinho una stagione intera con Cristante titolare in regia non la meritava. E neanche noi, a essere onesti” mentre altri allargano il mirino: “se Cristante, Mancini e Ibanez erano buoni, Gasperini non li avrebbe mai fatti partire… Se vogliamo cambiare registro, bisogna mandar via questi 3… Sono scarti dell’Atalanta”.

