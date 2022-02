Roma, il Genoa rovina la festa a Mourinho: Zaniolo espulso

05-02-2022 17:04

La Roma non va oltre lo 0-0 contro il Genoa in casa, nonostante la superiorità numerica nel secondo tempo. Gol annullato allo scadere a Zaniolo, che viene anche espulso poco dopo per proteste.

José Mourinho e le 100 presenze in Serie A

La Roma ritrova un Olimpico pieno a metà ed è l’occasione per il tecnico portoghese José Mourinho di festeggiare questo pomeriggio le sue cento panchine in Serie A davanti ai suoi tifosi. La prima presenza il 30 agosto 2008, un Sampdoria-Inter terminato 1-1, l’inizio del cammino con i nerazzurri terminato poi nel 2010 con 76 panchine.

Roma-Genoa: espulso Zaniolo dopo il gol annullato

Ekuban al 13′ è il primo a rendersi pericolo nel match, grazie a un colpo di testa che costringe Rui Patricio agli straordinari. Esce poi la Roma, che cresce di livello col passare dei minuti. Il primo pericoloso nel primo tempo per i giallorossi è Mkhitaryan: l’armeno mette due volte i brividi agli avversari, che si salvano in qualche modo in area di rigore. Si accende il match, con Yeboha che non trova per poco lo specchio da buona posizione e successivamente con Sergio Oliveira che a tu per tu con Sirigu conclude all’esterno della rete.

Nel secondo tempo, dopo un colpo di testa insidioso di Smalling e un rigore in movimento fallito da El Shaarawy, il match cambia: fallo di Skiri Ostigard, doppio giallo ed espulsione per il norvegese. La Roma spinge per vincere, gli ospiti si chiudono per strappare il pareggio. Alla fine Zaniolo segna con un tiro da fuori area. Una risposta dopo le voci di addio in settimana, ma il var annulla tutto. E arriva allo scadere anche l’espulsione per il centrocampista della Roma per proteste.

Genoa, l’Olimpico giallorosso resta un tabù

La Roma è imbattuta da 16 gare contro il Genoa in campionato, con ben 12 vittorie. Eppure i rossoblu si scatenano contro le romane: il club genovese ha vinto 32 match contro i Lupi, solo contro la Lazio (37) ha ottenuto più successi. Ma l’Olimpico giallorosso resta il tabù da battere per il Genoa in Serie A: contro la Roma nessun trionfo nello stadio, solo due vittorie nella Città Eterna ma al Flaminio.

OMNISPORT