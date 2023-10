Roma-Monza, moviola: l’arbitro Ayroldi esagera, tutti i casi dubbi

La prova del fischietto di Molfetta all’Olimpico analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli che evidenzia un errore decisivo

23-10-2023 05:50

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Arbitro esperto, che non si abbatte dopo gli errori e che ha la vocazione nel dna essendo figlio d’arte, Ayroldi è stato scelto dal designatore Rocchi per Roma-Monza, gara di seconda fascia ma solo apparentemente semplice, considerati i precedenti dei giallorossi e di Mourinho con gli arbitri. Come se l’è cavata ieri il fischietto pugliese all’Olimpico?

Clicca qui per vedere gli highlights di Roma-Monza

I precedenti di Ayroldi con le due squadre

Per l’arbitro della sezione di Molfetta è stata la quinta partita ufficiale con la Roma. Nei 4 precedenti erano arrivate due vittorie, un pareggio e una sconfitta, contro la Fiorentina nell’ultimo match giocato con Ayroldi arbitro. Undici le ammonizioni ricevute, ma nessun cartellino rosso. Un solo rigore concesso ai giallorossi e uno fischiato contro nei quattro precedenti, entrambi sono arrivati contro il Benevento nella stagione 2020/21.

Nella sua carriera, Ayroldi aveva arbitrato cinque volte il Monza, ma solamente una volta nel massimo campionato. I precedenti per l’arbitro con i brianzoli erano tre sconfitte, un pareggio e una vittoria, arrivata nell’unico match giocato in Serie A.

Ayroldi ha ammonito quattro giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti L.Rossi e Ricci con Giua IV uomo, Di Martino al Var e Gariglio all’Avar in Roma-Monza l’arbitro ha ammonito 4 giocatori, di cui due della squadra di Mourinho ovvero Cristante, Mancini (R); Machin, Gagliardini (M) ed ha espulso per doppia ammonizione al 41′ D’Ambrosio (M). Espulso al 98’ anche l’allenatore della Roma Mourinho.

Roma-Monza, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi: al 41’ D’Ambrosio, già ammonito in precedenza per un fallo da dietro su Belotti, interviene duramente ancora su Belotti a pochi metri dall’area giallorossa: Ayroldi non ha dubbi ed estrae il secondo giallo ed il rosso. Al 98’ Espulso Mourinho: l’allenatore della Roma si lamenta con la panchina del Monza: “Piangete e parlate“, i gesti dello Special One. L’arbitro decide quindi di estrarre il cartellino rosso.

Per Marelli severo il rosso a D’Ambrosio

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn non è d’accordo con Ayroldi e spiega: “Il rosso è stato troppo severo e non può essere considerata un’imprudenza perchè non c’era nemmeno pericolosità nell’azione”. Un episodio che ha scatenato la rabbia di Palladino con conseguente scontro con Mourinho.