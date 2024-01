Roma, Mourinho esonerato: Huijsen beffato, la vespa abbandonata e la vendetta di Di Canio

L’esonero di Mourinho scatena polemiche e commenti: lo Special One non sarà mai un allenatore come tutti gli altri e ci sono vincenti e sconfitti nella vicenda a cominciare dall’ex Juve

16-01-2024 12:36

Una notizia che è arrivata come un terremoto. La decisione della Roma di esonerare José Mourinho è un mezzo terremoto per la serie A che vede l’addio di uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. Ma nella vicenda Mourinho si intrecciano anche altre storie come quella del difensore olandese Huijsen, ex Juve, che ha scelto il giallorosso proprio per il portoghese.

Hujsen appiedato: Mourinho va via

Un mezzo caso di mercato risolto proprio da José Mourinho. Lo Special One aveva puntato gli occhi su Dean Huijsen, 18enne difensore della Juventus che con i bianconeri non trovava spazio. La Juventus però lo aveva promesso al Frosinone in questo mercato invernale, il club giallorosso però lo ha voluto disperatamente con Mourinho a pubblicizzarlo in prima persona e con lo stesso olandese che ha scelto la capitale per essere allenato dal portoghese. A distanza di un paio di settimana quelle scelta rischia di rivelarsi un boomerang e c’è già chi si chiede quale sarà il suo destino.

Mourinho e la Vespa abbandonata

José Mourinho è stato un grande allenatore di campo ma anche un grande comunicatore. Il suo arrivo alla Roma ha generato entusiasmo immediato tra i tifosi e il tecnico di Setubal è stato bravo a incendiare ancora di più la passione con i suoi comportamenti come quello di girare all’interno del centro di allenamento con una Vespa. Un’immagine che è diventata icona e poi addirittura un murales a Testaccio e ora i social si chiedono dove sia stata abbandonata quella Vespa.

La vendetta di Di Canio

Tanti nemici, tanto onore: un vecchio adagio recita così. Di nemici Mourinho nel mondo del calcio italiano ne ha tanti, molti forse semplicemente invidiosi per i successi conquistati dall’allenatore nel corso di una carriera straordinaria; altri invece che non hanno mai apprezzato la sua comunicazione e il suo gioco. Tra questi ultimi c’è anche quello che i social indicano come il “vincitore” di questa giornata: Paolo Di Canio. L’ex giocatore della Lazio, ora commentatore, è stato tra i critici più feroci dell’ex allenatore della Roma e spesso si è attirato le ire dei tifosi giallorossi. Oggi ha avuto ragione lui.