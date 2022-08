Roma, per i tifosi le belle notizie non arrivano solo dal campo

15-08-2022 00:18

La Roma conquista la prima vittoria nel campionato 2022-23. Sul campo dell’Arechi, contro la Salernitana basta una rasoiata di Bryan Cristante al 33′ della prima frazione per piegare le resistenze dell’undici di Davide Nicola e permettere ai giallorossi di fare propri i tre punti. La squadra di José Mourinho ci prova a più riprese, ma il palo di Dybala e le tante occasioni non finalizzate, non permettono di allargare il divario.

Roma, il tridente dei sogni

La Roma non va in sofferenza, con i padroni di casa che faticano a sfondare e non arrivano praticamente mai a impensierire Rui Patricio. Ottima la prova di Nicolò Zaniolo, che conferma lo straordinario periodo di forma, belle giocate anche per Paulo Dybala, che si accende a sprazzi, ma dimostra di essersi già ben calato nella sua nuova avventura. Un po’ più spaesato, Tammy Abraham, che non riesce a rendersi pericoloso.

Roma, sostituzioni importanti per Mou

Alla fine, lo Special One utilizza solo tre cambi, andando a sostituire proprio i tre attaccanti. Al loro posto, entrano Nemanja Matic, Georginio Wijnaldum e Stephan El Shaarawy, e i tifosi sottolineano la cosa con entusiasmo. In tanti, infatti, sono quelli che sui social vedono nella qualità dei tre subentrati un bel segnale per la stagione.

Roma, i tifosi esultano per i cambi

Qualcuno scrive: “Oggi hai fatto tre cambi e hai messo Matic, Wijnaldum e Elsha. Levels” e un altro supporter giallorosso commenta: “Buona la prima.. enormi margini di miglioramento, squadra matura con l’inserimento di giocatori di gran livello (Dybala, Wijnaldum, Matic) che consentono rotazioni lo scorso anno inimmaginabili.. e poi Zaniolo, un altro rispetto a pochi mesi fa..ci sarà da divertirsi, FORZA ROMA!”, “E sono bastati gli unici cambi che Mourinho ritiene all’altezza, cioè Matic e Wijnaldum. Lo scorso anno ne avevamo 0“.

Roma, i tifosi e Mourinho aspettano Belotti

Tanti quelli che, come velatamente fatto trasparire da Mourinho in conferenza stampa, chiedono l’arrivo del “Gallo” Andrea Belotti. “Matic e Wijnaldum sono le uniche due riserve che ritiene all’altezza dei titolari. Poi ElSha molto utile nel finale. Speriamo arrivi Belotti per avere una riserva di livello”, commenta un tifoso e poi: “Sarebbe un delitto non dargli un difensore capace di impostare e Belotti”, “Se non gli pigliano Belotti fa un macello“, “O gli prendete Belotti o Mourinho si dimette prima della seconda giornata. Fate voi”.